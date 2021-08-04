04.08.2021, 12:11
Золотая медалистка Ирина Эмбрих: мне очень приятно, когда меня поздравляют незнакомые люди
Фото: "Русское Радио"
Олимпийская чемпионка в командной шпаге Ирина Эмбрих дала интервью ведущему утренней программы ”Полный вперёд!” на ”Русском Радио” Олегу Фёдорову.
”Мне приятны все поздравления! Важна поддержка близких людей в достижении цели. Но когда поздравляют незнакомые, то для спортсмена это очень важно и приятно. Значит тебя ценят, твои результаты отмечают”, — рассказала золотая медалистка Олимпиады в Токио.
Ирина также поделилась мнением о том, как спортсмены реагировали на пустые трибуны. Как известно, Олимпиада в Токио проходит без зрителей, и за соревнованиями могут следить только члены делегаций и сами спортсмены. Ирине это даже помогло. К примеру когда команда шпажисток выступала в Италии на чемпионате мира, то зрители были очень активными, громко болели за своих, чем совершенно сбивали настрой противниц.