Золотая медалистка Ирина Эмбрих: мне очень приятно, когда меня поздравляют незнакомые люди

”Мне приятны все поздравления! Важна поддержка близких людей в достижении цели. Но когда поздравляют незнакомые, то для спортсмена это очень важно и приятно. Значит тебя ценят, твои результаты отмечают”, — рассказала золотая медалистка Олимпиады в Токио .

Ирина также поделилась мнением о том, как спортсмены реагировали на пустые трибуны. Как известно, Олимпиада в Токио проходит без зрителей, и за соревнованиями могут следить только члены делегаций и сами спортсмены. Ирине это даже помогло. К примеру когда команда шпажисток выступала в Италии на чемпионате мира, то зрители были очень активными, громко болели за своих, чем совершенно сбивали настрой противниц.