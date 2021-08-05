ОИ-2020 | После восьми видов эстонские десятиборцы не входят в десятку сильнейших(8)
Десятиборцы вышли на старт своего первого вида, когда в Таллинне была глубокая ночь — 3.00. Стометровка не является коронным видом лидера эстонской сборной Майселя Уйбо. Он показал последний результат не только в своем забеге — 11,32, но и среди всех 23 участников и уступил своим товарищам по команде Йоханнесу Эрму (11,04) и Карелу Тильга (11,31). Лучший результат — практически на уровне топовых спринтеров — показал канадец Дэмиан Уорнер (10,12).
Однако прыжок в длину подарил надежду Уйбо. В лучшей из своих попыток он улетел на 7,37. Результат Эрма на 1 см хуже. Зато этот вид обернулся фиаско для Кареля Тильга, который получил повреждение и на целый метр не долетел до своего личного рекорда, показав лишь 6,77.
В толкании ядра, напротив, именно Тильга был лучшим из наших спортсменов. В его лучшей попытке снаряд улетел на 15,25. Результат мог быть и лучше, в заключительной попытке эстонец явно превзошел эти цифры, но совершил крошечный заступ. Увы, для Майселя Уйбо вид оказался крайне неудачным. Его лучшая попытка — 13,95 безнадежно далека от персонального рекорда (15,12). Это лишь 22-й результат среди вышедших на старт спортсменов. Этим выступлением Уйбо крайне осложнил себе борьбу за высокие места. Йоханнес Эрм показал свой лучший результат в сезоне — 14,60.
После трех видов лидировал канадец Уорнер с суммой 2966 очков. 193 балла ему проигрывает соотечественник Пирс Лепаж. Рекордсмен мира Кевин Майер из Франции расположился на 4-й строчке протокола с отставанием в 304 балла. Еще один фаворит соревнований - россиянин Илья Шкуренев - шестой (проигрывает 346 очка).
Лучший из эстонских спортсменов Эрм занимает 14-е место с отставанием в 449 очка от лидера. Майсель Уйбо - 20-й, Карель Тильга, несмотря на удачное выступление в толкании ядра, 22-й. Отставание 547 и 608 очков от лидера соответственно.
Следующий вид — прыжки в высоту — занести себе в актив может только Эрм. Он показал результат, близкий к личному рекорду (1,99), хотя этот вид не является для него профильным. Уйбо и Тильга преодолели планку на высоте 2,02 см. После четырех видов Эрм занимал 16-ю позицию, двумя позициями ниже находился Уйбо, Карель Тильга поднялся на 21-е место. Пятый вид - бег на 400 метров не внес существенных коррективов в таблицу. Лишь Эрм поднялся с 16-го места на 14-е. Его отставание от лидера - канадца Уорнера - составляет 514 очков.
В четверг все продолжилось по предыдущему сценарию - эстонцы потихоньку отстают от лидеров в каждом из видов. Занести себе в актив дисциплину 110 м с барьерами может только Эрм, он показал свой лучший результат в сезоне - 14,55. У Тильга - 16,10, у Уйбо - 14,83.
В метании диска у Эрма также лучший для него сезонный результат - 45,72 м, у Уйбо - 46,38, а Тильга провалился - только 41,31 м. Прямо сейчас идут прыжки с шестом, во второй половине дня последуют метание копья и забег на 1500 метров.
Лучшие результаты эстонских спортсменов:
Майсель Уйбо 8604 очков: 11,10 — 7.46 — 15.12 — 2.17 — 50,44 — 14,43 — 46.64 — 5.40 — 63.83 — 4.31,51.
Карел Тильга 8484 очков: 11,13 — 7.69 — 15.32 — 2.10 — 49,53 — 15,16 — 47.13 — 4.92 — 66.55 — 4.26,95.
Йоханнес Эрм 8445 очков: 10,73 — 7.97 — 14.66 — 2.03 — 47,41 — 14,33 — 43.24 — 4.70 — 59.60 — 4.34,04.
Лучшие результаты фаворитов:
Кевин Майер (Франция) 9126 очков: 10,55 — 7.80 — 16.00 — 2.05 — 48,42 — 13,75 — 50.54 — 5.45 — 71.90 — 4.36,11
Дэмиан Уорнер (Канада) 8995 очков: 10,14 — 8.28 — 14.31 — 2.09 — 47,90 — 13,36 — 48.43 — 4.80 — 59.26 — 4.25,19
Никлас Кауль (Германия) 8691 очков: 11,27 — 7.19 — 15.10 — 2.02 — 48,48 — 14,64 — 49.20 — 5.00 — 79.05 — 4.15,70
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