ОИ-2020 | После восьми видов эстонские десятиборцы не входят в десятку сильнейших

Десятиборцы вышли на старт своего первого вида, когда в Таллинне была глубокая ночь — 3.00. Стометровка не является коронным видом лидера эстонской сборной Майселя Уйбо. Он показал последний результат не только в своем забеге — 11,32, но и среди всех 23 участников и уступил своим товарищам по команде Йоханнесу Эрму (11,04) и Карелу Тильга (11,31). Лучший результат — практически на уровне топовых спринтеров — показал канадец Дэмиан Уорнер (10,12).

Однако прыжок в длину подарил надежду Уйбо. В лучшей из своих попыток он улетел на 7,37. Результат Эрма на 1 см хуже. Зато этот вид обернулся фиаско для Кареля Тильга, который получил повреждение и на целый метр не долетел до своего личного рекорда, показав лишь 6,77.

В толкании ядра, напротив, именно Тильга был лучшим из наших спортсменов. В его лучшей попытке снаряд улетел на 15,25. Результат мог быть и лучше, в заключительной попытке эстонец явно превзошел эти цифры, но совершил крошечный заступ. Увы, для Майселя Уйбо вид оказался крайне неудачным. Его лучшая попытка — 13,95 безнадежно далека от персонального рекорда (15,12). Это лишь 22-й результат среди вышедших на старт спортсменов. Этим выступлением Уйбо крайне осложнил себе борьбу за высокие места. Йоханнес Эрм показал свой лучший результат в сезоне — 14,60.

После трех видов лидировал канадец Уорнер с суммой 2966 очков. 193 балла ему проигрывает соотечественник Пирс Лепаж. Рекордсмен мира Кевин Майер из Франции расположился на 4-й строчке протокола с отставанием в 304 балла. Еще один фаворит соревнований - россиянин Илья Шкуренев - шестой (проигрывает 346 очка).

Лучший из эстонских спортсменов Эрм занимает 14-е место с отставанием в 449 очка от лидера. Майсель Уйбо - 20-й, Карель Тильга, несмотря на удачное выступление в толкании ядра, 22-й. Отставание 547 и 608 очков от лидера соответственно.