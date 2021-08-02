ОИ-2020 | Из чего на самом деле сделаны олимпийские медали?

Золото, серебро, бронза. Олимпийские медали — это не только высшая награда для спортсменов, но и возможность для принимающей страны показать свой творческий потенциал. Япония, с ее богатейшей культурой, давними традициями прикладного мастерства и новейшими технологическими ноу-хау, вложила в создание медалей для Олимпийских и Паралимпийских игр весь свой потенциал.

Прекрасен внешний вид медалей: они похожи на отполированные камни с нанесенным на них традиционным японским узором, а на лентах — олимпийская символика с мотивами кимоно. Но еще более интересен процесс, предшествовавший появлению этих медалей. Все они сделаны из переработанной бытовой электроники — отслуживших свое мобильных телефонов и прочих гаджетов.

В создании медалей участвовала вся страна



Впервые в истории Олимпийских игр в создании медалей активно принимало участие население принимающей спортсменов страны. Жителям Японии проект Tokyo 2020 Medal Project предоставил уникальную возможность стать частью Игр. "В рамках этой кампании к общественности был обращен призыв пожертвовать устаревшие электронные устройства для проекта, — рассказала DW пресс-секретарь Tokyo 2020 Хитоми Камизава. — Мы благодарны всем за сотрудничество".

Как известно, в производстве электронных устройств используются драгоценные металлы: серебро и золото. И это ценное сырье обычно попадает в мусор — вместе с отслужившими свое телефонами и ноутбуками. В рамках общенационального проекта по изготовлению олимпийских медалей в Японии в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2019 года любой желающий мог положить в специальные коробки, выставленные на улицах и в почтовых отделениях, свои ставшие ненужными гаджеты.