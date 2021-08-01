ОИ-2020 | ”Надо просто замолчать”. Опубликован разговор членов делегации Беларуси со спортсменкой, которую пытались вывезти из Токио(1)
Представитель сборной Беларуси: Поступило такое указание — ты сегодня улетаешь домой. Приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передал слово в слово, как мне сказали. Если ты хочешь выступать дальше за республики Беларусь, то послушай, что тебе рекомендуют. Поедь домой, к родителям, куда угодно. Отпусти эту ситуацию. Иначе чем больше ты будешь дергаться — как когда муха попадает в паутину: чем больше она крутится, тем больше запутывается.
Ты виновата в тех комментариях, которые ты давала. Ты на всю страну обвиняешь людей, не разобравшись в чем и как. Твоя глупость могла повлиять, люди потеряли бы работу. Своей глупостью ты могла сломать судьбы людей, Кристина. Но люди тебе прощают это, это не самое главное. Мы хотим тебе помочь, чтобы эта ситуация забылась и закончилась.
Никто не планировал, что ты побежишь. Тебя кто-то подначил, кто прислал эту картинку, а ты поддалась на эти эмоции. Ты просто поторопилась, в этом твоя ошибка <…> В данный момент эта ситуация вышла из-под контроля.
Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич: Для того, чтобы это успокоить, надо просто замолчать и выйти из эфира <…> Ради команды можешь это сделать? Ради нас? Ничего тебе не даст бег на 200 метров. Это не та ситуация, когда надо выходить и доказывать. Она уже против нас направлена <…> Вот вера православная говорит: смирись. Не выставляй свою гордыню <…> Мы красиво снимемся по травме, ты спокойно поедешь домой. Я тебе даю голову на отсечение, что с тобой все будет нормально. Своими детьми клянусь, мы загладим этот инцидент. Такова воля сегодня, для спасения надо смириться.
На записи слышно, как Тимановская плачет.
Моисевич: Лучше тебе сейчас сесть и уехать. Все будет спокойно, завтра сядешь, уедешь и забудешь, на время отвлечешься. Потому что в такой моральной обстановке тебе нельзя оставаться даже просто, понимаешь? Ну нельзя оставаться. Ты этим никому ничего не докажешь, просто усугубишь ситуацию. Мужа и родных не ставь в известность. Ты сильный человек <…> Мы тебе не угрожаем, не приказываем, не пугаем, просто просим тебя послушать нас. Мы спокойно подаем в оргкомитет, что у тебя травма, решаем этот вопрос, и ты спокойно уезжаешь. И я тебе обещаю, что ты останешься в легкой атлетике.
Кристина Тимановская: Я не верю в это.
Моисевич: Кристина, ну понимаешь, другой путь еще хуже, поверь мне. Сегодня нам надо сгладить ситуацию, убрать раздражающий момент, понимаешь? Если мы не послушаемся, мы его оставляем, и тогда вообще отходных путей нет у нас. Знаешь, если гангрена — отрезают полноги, иначе не спасти весь организм. Да, жалко ноги, но тогда оставайся с ногой и умирай.
Ну ты же умная девочка. Ну ты же понимаешь. Я же вот сердцем тебя чувствую. Я настолько к тебе отношусь — ты даже не представляешь. И настолько мне тебя тоже жалко. И я знаю, что у тебя внутри творится. Но ты поверь, я не свою жопу спасаю и не жопу кого-то. Просто мне уже седьмой десяток, я уже многие вещи понимаю как и что, понимаешь? Мы ничего не докажем. Раз нам предложено так — мы должны подчиниться и поступить так, понимаешь? Подчиниться и поступить так.
Давай, ты можешь тут еще немножко поплакать, а я пойду [шефу белорусской миссии на Олимпийских играх Дмитрию] Довгаленку скажу, что все нормально, мы согласны на это решение.
Тимановская: Я не сказала вам, что я согласна.
Моисевич: Ну сколько тебе надо подумать? У нас времени нет.
Тимановская: Вы думаете, если я сейчас так сделаю и вернусь домой, я захочу дальше заниматься спортом, если даже вы меня оставите?
Моисевич: А почему нет? Подожди, ты дальше доказываешь? Кому и что?
Тимановская: Да я не хочу ничего доказывать, блин, я хочу просто пробежать.
В интервью изданию Tribuna.by Тимановская описала этот диалог с Моисевичем и добавила, что он закончился договоренностью об участии в забеге на 200 метров 2 августа, после чего вернется в Беларусь, не давая комментариев, однако 1 августа ее попытались насильно вывезти из страны. В аэропорту Токио она обратилась в полицию.
Сейчас спортсменка находится в безопасном месте и планирует подавать прошение об убежище.
Как уже сообщалось, Тимановскую попытались снять с соревнований после того, как она раскритиковала руководство сборной, заявившее ее на эстафету без ее согласия.