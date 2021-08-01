ОИ-2020 | ”Надо просто замолчать”. Опубликован разговор членов делегации Беларуси со спортсменкой, которую пытались вывезти из Токио

Представитель сборной Беларуси: Поступило такое указание — ты сегодня улетаешь домой. Приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передал слово в слово, как мне сказали. Если ты хочешь выступать дальше за республики Беларусь, то послушай, что тебе рекомендуют. Поедь домой, к родителям, куда угодно. Отпусти эту ситуацию. Иначе чем больше ты будешь дергаться — как когда муха попадает в паутину: чем больше она крутится, тем больше запутывается.

Ты виновата в тех комментариях, которые ты давала. Ты на всю страну обвиняешь людей, не разобравшись в чем и как. Твоя глупость могла повлиять, люди потеряли бы работу. Своей глупостью ты могла сломать судьбы людей, Кристина. Но люди тебе прощают это, это не самое главное. Мы хотим тебе помочь, чтобы эта ситуация забылась и закончилась.

Никто не планировал, что ты побежишь. Тебя кто-то подначил, кто прислал эту картинку, а ты поддалась на эти эмоции. Ты просто поторопилась, в этом твоя ошибка <…> В данный момент эта ситуация вышла из-под контроля.

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич: Для того, чтобы это успокоить, надо просто замолчать и выйти из эфира <…> Ради команды можешь это сделать? Ради нас? Ничего тебе не даст бег на 200 метров. Это не та ситуация, когда надо выходить и доказывать. Она уже против нас направлена <…> Вот вера православная говорит: смирись. Не выставляй свою гордыню <…> Мы красиво снимемся по травме, ты спокойно поедешь домой. Я тебе даю голову на отсечение, что с тобой все будет нормально. Своими детьми клянусь, мы загладим этот инцидент. Такова воля сегодня, для спасения надо смириться.

На записи слышно, как Тимановская плачет.