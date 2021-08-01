ОИ-2020 | Чемпионку Универсиады хотят насильно отправить в Беларусь. Вмешался МОК

Завтра легкоатлетка должна была бежать 200 метров, но сегодня к ней явился тренер и сказал, что участвовать в соревнованиях ей нельзя, а надо срочно ехать в аэропорт и отправляться домой. Об этом Кристина рассказала телеграм-каналу Mash по телефону.

Тимановская обратилась за помощью к местной белорусской диаспоре, сейчас она в полиции, правоохранители разбираются с её случаем.

Одной из причин такого решения может быть критика, которой Тимановская подвергла спортивных чиновников и тренерский штаб, после того, как ее — мастера короткого спринта — заставили бежать эстафету 4 по 400 м (смотрите видео).

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии сделал официальное заявление по поводу ситуации вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.

”По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м”, — говорится в Telegram-канале организации.

Спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх. После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио.

Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет (МОК) о помощи. В комитете заявили, что изучают ситуацию вокруг спортсменки.

"МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

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