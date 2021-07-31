ОИ-2020 | Сборную США дисквалифицировали сразу после победы, но пустили в финал. Там она проиграла Польше и Доминикане

В составе сборной США выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэсон и Брайс Дэдмон.

Американских бегунов дисквалифицировали за нарушение технического регламента — они некорректно провели процедуру передачи эстафетной палочки. Ошибка, которая привела к дисквалификации, была зафиксирована во время передачи эстафетной палочки от Элайджи Годвина к Линне Ирби.

Во время трансляции не могло не броситься в глаза, что Ирби ждёт партнёра по команде явно не в том месте, где она должна это делать, а метрах в 15 дальше, чем нужно. Понятное дело, что эстафету она получила уже вне разрешённой зоны, поэтому результат и был аннулирован, отмечает "Евроспорт".

"Where is she?!" 😲



Overwhelming favourites Team USA were disqualified from the mixed 4x400m relay final... but were the officials at fault? #Tokyo2020 | #TeamUSA — Eurosport UK (@Eurosport_UK) July 30, 2021

Однако американцы подали апелляцию, заявив, что именно судья соревнований поставил Ирби на то место, где она оказалась во время передачи. И, видимо, смогли каким-то образом доказать свою правоту, раз апелляционная комиссия арбитров согласилась с доводами представителей сборной США, пишет "Чемпионат".

Однако в финале быстрейшей была команда Польши, установившая олимпийский рекорд 3:09.87. Серебро сенсационно уходит команде Доминиканской республики 3:10.21. Американцы уступили Доминикане 0,1 и довольствовались бронзой.

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