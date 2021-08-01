ОИ-2020 | Родившийся в Москве французский боксер устроил грандиозный скандал на Олимпиаде и час просидел на ринге

Алиев проиграл британцу Фрейзеру Кларку. По мнению рефери, представитель Франции ударил головой своего соперника, что привело к рассечению. В итоге судья присудил французу дисквалификацию.

После боя Мурад устроил молчаливый протест и целый час просто просидел в ринге, отказываясь принимать свое поражение.

В полуфинале Фрейзер Кларк встретится с узбеком Баходиром Джалоловым.

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