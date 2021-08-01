01.08.2021, 14:39
ОИ-2020 | Родившийся в Москве французский боксер устроил грандиозный скандал на Олимпиаде и час просидел на ринге(33)
Фото: скриншот
Француз Мурад Алиев потерпел досрочное поражение в четвертьфинале Олимпиады в Токио, но не согласился с решением судей, сообщает Tribuna.ua.
Алиев проиграл британцу Фрейзеру Кларку. По мнению рефери, представитель Франции ударил головой своего соперника, что привело к рассечению. В итоге судья присудил французу дисквалификацию.
После боя Мурад устроил молчаливый протест и целый час просто просидел в ринге, отказываясь принимать свое поражение.
В полуфинале Фрейзер Кларк встретится с узбеком Баходиром Джалоловым.
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