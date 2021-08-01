Глава USADA: запрет участия России в Олимпиаде — это фарс. Одна нация делает из Игр посмешище

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступает на Олимпиаде в Токио как команда ОКР (Олимпийского комитета России) без национальной символики.

”Российские государственные и спортивные чиновники навели на себя темную тучу и, к сожалению, вытолкнули своих спортсменов во время шторма.

Теперь эти чиновники хотят продолжать лгать и нападать на тех, у кого хватает смелости противостоять их обману и вопиющему пренебрежению правилами и правдой. Это нормальное явление — мы знаем, что если вы обманываете, то можете без проблем солгать о своем обмане.

К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов, в котором российская государственная допинговая программа свободно идет, и Россия побеждает, в то время как лидеры МОК и WADA пытаются обмануть мир, утверждая, что Россия ”запрещена”.

Теперь все могут снова увидеть, каким фарсом является этот ”запрет”. Это едва ли можно назвать ”ребрендингом”, это никак не поможет остановить коррупцию в России и, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами.

Это обреченная система, которая позволяет одной нации делать из Олимпийских игр посмешище своей жаждой медалей, которая выше ценностей”, — сказал Тайгерт.

Тайгерт также потребовал от Олимпийского комитета России опубликовать результаты допинг-тестов российских спортсменов.

”Они должны сделать результаты тестов спортсменов общедоступными и обеспечить прозрачную международную оценку того, изменилась ли ситуация в России, поскольку последние годы свидетельствуют о том, что, к сожалению, ничего не изменилось”, — отметил глава USADA.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.