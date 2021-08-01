ОИ-2020 | Двукратный олимпийский чемпион Блэйк не попал в финал на стометровке

В своем полуфинале Блэйк занял лишь 5-е место и оказался за чертой финалистов. Выиграл забег американец Фред Керли с результатом 9,96. Лидер сборной Великобритании Рис Прескод был дисквалифицирован за фальстарт.

В третьем полуфинале сенсацию преподнес китайский спринтер Бинтьянь Сю, выигравший забег у американца Ронни Бейкера и итальянца Ламотта Джейкобса и установивший национальный рекорд 9,83.

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