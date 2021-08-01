ОИ-2020 | Бывший американец выигрывает золото для Италии на королевской стометровке

Финальный забег выдался очень нервным. Сначала красную карточку и удаление с дорожки за фальстарт получил британец Жарнел Хьюз. А нигериец Энох Адегоке получил травму и не сумел закончить дистанцию.

Лучший результат - он же национальный рекорд Италии - 9,80 показал Ламонт Марсель Джейкобс. Он на 0,04 секунды опередил бывшего соотечественника Фреда Керли. Бронза у канадца Андре де Грассе (9,89).

В подростковом возрасте после развода родителей Джейкобс переехал на родину матери - на север Италии и начал представлять эту страну на международных стартах, однако до победы в Токио не имел громких побед.

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