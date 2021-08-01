ОИ-2020 | Ксения Балта снялась с квалификации в прыжке в длину после единственной неудачной попытки

Квалификационеный норматив на Олимпиаде был установлен на отметке 6,75 см, то есть на 30 см дальше, чем лучший результат Ксении в этом сезоне и всего на 13 см ближе, чем ее лучшее достижение в карьере.

Первая попытка Ксении вышла настолько неудачной, что на приземлении она повредила колено, и с остальных двух попыток лучшая эстонская прыгунья в длину снялась. Таким образом, она занимает последнее место в своей квалификационной группе и не проходит в финал соревнований. Та же участь ожидала в другой группе россиянку Дарью Клишину, которая совершила два заступа и также получила повреждение.

Лучший результат показала Ивана Спанович из Сербии (7,00). Всего квалификационный норматив покорился 8 спортсменкам. Еще четыре были взяты в финал по лучшим результатам: одной из них стала представительница Украины вице-чемпионка мира-2019 Марина Бех-Романчук.

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