31.07.2021, 16:11
ОИ-2020 | В Токио пал один из старейших олимпийских рекордов. Он держался 33 года(3)
Foto: REUTERS/SCANPIX
Представительницы Ямайки заняли весь пьедестал почета на женской стометровке на Олимпийских играх в Токио, а победительница — Элейн Томпсон — установила новый олимпийский рекорд — 10,61. Предыдущее достижение американки Флоренс Гриффит-Джойнер было датировано 1988 годом.
Томпсон показала второе время в истории. До мирового рекорда всё той же покойной Гриффит-Джойнер осталось 0,12 сек.
Всего 31 июля на в Токио были разыграны три комплекта медалей в легкой атлетике. Кроме ямайского хет-трика на 100 метров золото также досталось шведу Даниэлу Столю в метании диска и сборной Польши в смешанной эстафете.
Легкая атлетика
Диск, мужчины
1. Даниэль Столь (Швеция) — 68,90
2. Симон Петтерсон (Швеция) — 67,39
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) — 67,07
4x400 м, микст
1. Польша — 3.09,87 (олимпийский рекорд)
2. Доминиканская Республика — 3.10,21
3. США — 3.10,22
100 м, женщины
1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,61 (олимпийский рекорд)
2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 10,74
3. Шэрика Джексон (Ямайка) — 10,76