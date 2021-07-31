Олимпиадa-2020
31.07.2021, 16:11

ОИ-2020 | В Токио пал один из старейших олимпийских рекордов. Он держался 33 года

 (3)
Foto: REUTERS/SCANPIX
Представительницы Ямайки заняли весь пьедестал почета на женской стометровке на Олимпийских играх в Токио, а победительница — Элейн Томпсон — установила новый олимпийский рекорд — 10,61. Предыдущее достижение американки Флоренс Гриффит-Джойнер было датировано 1988 годом.

Томпсон показала второе время в истории. До мирового рекорда всё той же покойной Гриффит-Джойнер осталось 0,12 сек.

Всего 31 июля на в Токио были разыграны три комплекта медалей в легкой атлетике. Кроме ямайского хет-трика на 100 метров золото также досталось шведу Даниэлу Столю в метании диска и сборной Польши в смешанной эстафете.

Легкая атлетика

Диск, мужчины

1. Даниэль Столь (Швеция) — 68,90

2. Симон Петтерсон (Швеция) — 67,39

3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) — 67,07

4x400 м, микст

1. Польша — 3.09,87 (олимпийский рекорд)

2. Доминиканская Республика — 3.10,21

3. США — 3.10,22

100 м, женщины

1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,61 (олимпийский рекорд)

2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 10,74

3. Шэрика Джексон (Ямайка) — 10,76

Оставить комментарий Читать комментарии (3)