ОИ-2020 | В Токио пал один из старейших олимпийских рекордов. Он держался 33 года

Томпсон показала второе время в истории. До мирового рекорда всё той же покойной Гриффит-Джойнер осталось 0,12 сек.

Всего 31 июля на в Токио были разыграны три комплекта медалей в легкой атлетике. Кроме ямайского хет-трика на 100 метров золото также досталось шведу Даниэлу Столю в метании диска и сборной Польши в смешанной эстафете.