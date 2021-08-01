ОИ-2020 | Мяэ победила олимпийскую чемпионку, но уступила в четвертьфинале. Вититин продержался лишь 31 секунду

Уже в первом раунде Мяэ встретилась с чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, канадкой Эрикой Уибе. Три года назад именно представительница Северной Америки преградила эстонке путь к медалям чемпионата мира, выиграв схватку за третье место со счетом 4:0. Однако встреча в Токио прошла по иному сценарию — Мяэ имела солидное преимущество на протяжении большей части схватки, вела 5:0, и лишь на последней минуте упустила инициативу и позволила сопернице набрать 4 очка. В последние 10 секунд канадка пыталась провести результативный прием, но эстонская спортсменка не позволила ей это сделать — и прошла в четвертьфинал.

Во втором круге Мяэ ждала японка Хироэ Минагава (в девичестве — Судзуки), выигравшая серебро на последнем чемпионате мира в 2019 году и бронзу на двух предыдущих чемпионатах мира. В матче за третье место в 2017 году Минагава победила Мяэ 6:0. И хотя сегодняшняя схватка получилась намного упорнее, Минагава сумела в концовке первой трехминутки заработать результативный балл, а во второй половине схватки развить свое преимущество. Итог - 3:0 в пользу японки.

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