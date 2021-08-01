DELFI В ТОКИО | Ксения Балта: после Олимпиады прыгать в длину я больше не буду

"В качестве прыгуна в длину это были мои последние соревнования", — призналась многократная чемпионка Эстонии. — "Колено не позволяет мне реализовать себя на 100%, и я ничего не могу с этим поделать. Это хроническая проблема, с которой я борюсь всю свою жизнь".