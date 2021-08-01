01.08.2021, 11:19
DELFI В ТОКИО | Ксения Балта: после Олимпиады прыгать в длину я больше не буду(19)
Foto: Andres Putting
Ксения Балта, которая не попала в финал по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Токио из-за травмы колена, призналась, что больше не будет выступать в этой дисциплине.
"В качестве прыгуна в длину это были мои последние соревнования", — призналась многократная чемпионка Эстонии. — "Колено не позволяет мне реализовать себя на 100%, и я ничего не могу с этим поделать. Это хроническая проблема, с которой я борюсь всю свою жизнь".
Утром эстонская прыгунья ограничилась одной неудачной попыткой в квалификации по прыжкам в длину и завершила свое выступление на Олимпиаде.
Однако Балта добавила, что такое решение не означает завершения всей карьеры. Она хочет сосредоточиться на беге на короткие дистанции, особенно ее привлекает дистанция в 200 метров.
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