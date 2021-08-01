Венесуэлка Рохас побила мировой рекорд, который держался 26 лет. Баршим принес Катару первое золото в истории

Двукратная чемпионка мира из Венесуэлы завоевала первое золото Олимпиад, в Рио-2016 она взяла серебро.

В прыжке в высоту у мужчин Мутаз Баршим из Катара (2,37 м) и итальянец Джанмарко Тамбери (Италия) разделили победу. Медаль Баршима стала первым золотом для его азиатской страны в истории — Катар принимал участие в Олимпиадах с 1984 года.