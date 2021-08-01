Олимпиадa-2020
01.08.2021, 16:26

Венесуэлка Рохас побила мировой рекорд, который держался 26 лет. Баршим принес Катару первое золото в истории

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Naiste kolmikhüppe medalikolmik.
Naiste kolmikhüppe medalikolmik.
Foto: Andres Putting
Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке на Олимпиаде в Токио.

В последней попытке соревнований Рохас показала результат 15,67 м.

Рохас побила рекорд украинской прыгуньи Инессы Кравец, установленный 10 августа 1995 года (15,50).

Двукратная чемпионка мира из Венесуэлы завоевала первое золото Олимпиад, в Рио-2016 она взяла серебро.

В прыжке в высоту у мужчин Мутаз Баршим из Катара (2,37 м) и итальянец Джанмарко Тамбери (Италия) разделили победу. Медаль Баршима стала первым золотом для его азиатской страны в истории — Катар принимал участие в Олимпиадах с 1984 года.

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