ОИ-2020 | Расмус Мяги врывается в финал на 400 метров с барьерами

29-летний эстонский бегун идеально прошел вторую часть дистанции и показал второй результат в забеге 48,36, установив нацинальный рекорд. 0,1 сек он уступил победителю забега — Кирону Макмастеру с Виргинских островов. Это дало Мяги возможность стартовать в финале, который пройдет послезавтра, 3 августа, и бороться за медали Олимпийских игр.

Отчасти облегчил задачу эстонскому спортсмену ямаец Джаиль Хайд, который запнулся на вираже за барьер, упал и сошел с дистанции.

Лучший результат по итогам трех полуфиналов показал рекордсмен мира Карстен Вархольм из Норвегии - 47,30, который является основным фаворитом в этом виде программы.

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