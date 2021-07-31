ОИ-2020 | Великая — не только Великая, но и Никитина. Дебютант приносит олимпийское золото россиянкам

Соперницами Софьи Великой, Софьи Позднаковой и Ольги Никитиной по финалу стали француженки, в драматичном полуфинале взявшие верх над итальянской командой 45:39. Интересно, что по ходу матча преимущество французской команды достигало 16 очков, но Микела Баттистон сумела всего за один микроматч отыграть 13 из них. Увы, другие итальянки не сумели поддержать порыв соотечественницы.

Похожая история, но с менее счастливым исходом, произошла с командой Франции и в финале. Она убедительно вела - в шесть очков - в поединке с россиянками. Однако перелом в финальный бой внесла 22-летняя Ольга Никитина, для которой эта Олимпиада стала первой в карьере. Она выиграла свой микроматч у Шарлотт Лембах со счетом 11:3, и в дальнейшем россиянки уже не упустили инициативу. Итоговая победа 45:41 - и решающий укол также нанесла Никитина.