ОИ-2020 | Белорусская спортсменка заявила о страхе сесть в тюрьму на родине. СМИ: она будет просить политического убежища

”Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно. Я ничего не сделала, при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой”, — сказала Тимановская.

Спортсменка рассказала Белорусскому фонду спортивной солидарности, что сейчас она в безопасности. ”Я нахожусь в полицейском участке, я объясняла полицейскому офицеру ситуацию, как меня вывозили из олимпийской деревни, сейчас я точно нахожусь в безопасности и решается вопрос, где я буду оставаться этой ночью”, — приводит слова Тимановской Telegram-канал фонда.

В свою очередь Международный олимпийский комитет заявил, что взял под контроль ситуацию, пишет РБК.

”Сегодня вечером МОК и Токио-2020 напрямую поговорили с Кристиной Тимановской. Она сотрудничает с властями в аэропорту Ханеда, в настоящее время её сопровождает сотрудник оргкомитета ”Токио-2020”. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и ”Токио-2020” продолжат переговоры с Кристиной Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни”, — говорится в заявлении МОК в Twitter.

Ранее спортсменка заявила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на дистанции 200 м. В Национальном Олимпийском комитете Белоруссии сказали, что решение отправить спортсменку в Белоруссию связанно с ее ”эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это враньем.