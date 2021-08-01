ОИ-2020 | Белорусская спортсменка заявила о страхе сесть в тюрьму на родине. СМИ: она будет просить политического убежища(65)
”Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно. Я ничего не сделала, при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой”, — сказала Тимановская.
Спортсменка рассказала Белорусскому фонду спортивной солидарности, что сейчас она в безопасности. ”Я нахожусь в полицейском участке, я объясняла полицейскому офицеру ситуацию, как меня вывозили из олимпийской деревни, сейчас я точно нахожусь в безопасности и решается вопрос, где я буду оставаться этой ночью”, — приводит слова Тимановской Telegram-канал фонда.
В свою очередь Международный олимпийский комитет заявил, что взял под контроль ситуацию, пишет РБК.
”Сегодня вечером МОК и Токио-2020 напрямую поговорили с Кристиной Тимановской. Она сотрудничает с властями в аэропорту Ханеда, в настоящее время её сопровождает сотрудник оргкомитета ”Токио-2020”. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и ”Токио-2020” продолжат переговоры с Кристиной Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни”, — говорится в заявлении МОК в Twitter.
Ранее спортсменка заявила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на дистанции 200 м. В Национальном Олимпийском комитете Белоруссии сказали, что решение отправить спортсменку в Белоруссию связанно с ее ”эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это враньем.
По данным Reuters, Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет. Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных в тюрьму или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.
Чехия готова предоставить визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
”Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской спринтерки Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию [cтраны], чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь”, — написал Кулганек на своей странице в Facebook.
Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Белоруссии. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.