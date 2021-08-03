Еще одна белорусская легкоатлетка отказалась вернуться на родину после случая с Тимановской

”Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим”, — написала Максимова.

Максимова вместе с мужем Андреем Кравченко (серебряным призером Олимпийских игр 2008 года в десятиборье) сейчас находится в Германии. В июне она выиграла Кубок Белоруссии, но в Токио не поехала, так как не выполнила олимпийский квалификационный норматив.

”Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм”, — добавила спортсменка.

32-летняя Максимова является серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье, пишет РБК.

Тимановская ранее выступила с критикой в адрес Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, заявив, что ее вынуждали участвовать на Олимпиаде в дисциплине, на которую она не была заявлена, — эстафете 4х400 м.

Позднее она заявила, что боится за свою безопасность в Белоруссии и что ее могут посадить в тюрьму. Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда собирались отправить в Минск, хотя она была заявлена на соревнования в беге на 200 м.

В аэропорту она обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Спортсменка провела ночь в аэропорту, после чего ее доставили в посольство Польши, которое позднее предоставило Тимановской гуманитарную визу для въезда в страну. В Варшаву легкоатлетка отправится 4 августа.