Предшественники Тимановской. Кто и когда просил убежища во время соревнований

1 мая 1989 года после завершения чемпионата мира в Стокгольме бежал игрок сборной СССР Александр Могильный. О причинах и обстоятельствах этого он никогда не рассказывал.

В 1990 в Америке остались сразу четыре советских фигуриста — супруги Вероника Першина и Игорь Шпильбанд, Елена Крыканова и Георгий Сур. "Я поняла, что в Москве с протянутыми руками должна буду идти впереди всех, чтобы удобнее было надевать на эти руки кандалы", — вспоминала их тренер Татьяна Тарасова в своей книге. Но, как пелось в популярной песне тех лет, уже "настали немножечко другие времена".

Причины эмиграции, по их словам были чисто творческими. Впоследствии они проводили много времени в США, где консультировали местных фигуристов.

Правда, к тому времени они являлись уже не спортсменами, а артистами Ленинградского балета на льду. Протопопову было 47 лет, Белоусовой 43 года.

В 1979 году не вернулись с гастролей в Швейцарии Людмила Белоусова и Олег Протопопов, с которых началась мировая слава советского, а впоследствии российского фигурного катания.

История Тимановской отличается от обстоятельств, при которых на радикальный поступок решались многие советские спортсмены: в ее случае разногласия с руководством сборной были исключительно спортивными, а не политическими. Но подобно ей, атлеты, в прошлом оставшиеся в западных странах, стремились уйти от власти, которую считали авторитарной.

Тимановской взяли билет на самолет и повезли с вещами в аэропорт Нарита, где она попросила защиты у японских полицейских, а затем отправилась в посольство Польши, которая предоставила ей гуманитарную визу с правом заниматься профессиональным спортом.

Хотя она выразила недовольство не политическим режимом на родине, а спортивными чиновниками, НОК Беларуси 1 августа потребовал, чтобы она немедленно покинула Токио в связи с ее "эмоционально-психологическим состоянием".

Тимановская публично раскритиковала руководство национальной олимпийской сборной, заставлявшее ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров, хотя она готовилась к одиночному забегу на 200 м.

Через девять дней США предоставили Могильному убежище после того, как стало известно, что на родине против него возбудили уголовное дело по обвинению в дезертирстве — он выступал за военный клуб ЦСКА и носил воинское звание младшего лейтенанта.

Впоследствии Могильный стал первым россиянином — капитаном клуба НХЛ, выигрывал Кубок Стэнли и дважды включался в символическую сборную всех звезд Национальной хоккейной лиги.

Летом 1990 года накануне Игр Доброй Воли в Сиэтле из лагеря советской сборной исчез Сергей Федоров, чемпион мира по хоккею 1989-го и 1990 годов, вскоре подписавший контракт с клубом "Детройт Ред Уингз".

В отличие от большинства невозвращенцев, он заявил, что не хочет рвать связь с родиной, и действительно впоследствии выступал за сборную России.

Как и Могильный, Федоров сделал в НХЛ блестящую карьеру — трижды выигрывал Кубок Стэнли и стал первым европейцем, получившим приз лучшему игроку сезона Hart Trophy.

Шахматисты





В 1976 году с турнира в Голландии в СССР не вернулся международный гроссмейстер из Ленинграда Виктор Корчной. Он был одним из немногих спортсменов-невозвращенцев, объяснивших свой шаг политическими причинами.

Когда в 1978 году Корчной выиграл матч претендентов и получил право оспаривать титул чемпиона мира у Анатолия Карпова, советская пресса избегала упоминать его фамилию и называла "претендентом".

Впоследствии Корчному вернули советское гражданство. Он сетовал, что после его побега началась перестройка, и он мог бы уехать беспрепятственно, а у его родных не возникло бы проблем.

В том же году эмигрировал чемпион мира по шахматам Борис Спасский — правда, в отличие от Корчного, легально женившись на гражданке Франции.

В 1989 году не вернулся с турнира в Нью-Йорке подававший большие надежды шахматист Гата Камский (Гатаулла Сабиров), впоследствии претендент на звание чемпиона мира. Правда, на тот момент ему было 15 лет, и решение мог принять его отец Рустам Сабиров.