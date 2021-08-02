ОИ-2020 | Расмус Мяги установил национальный рекорд, но этого не хватило для медали в самом быстром забеге в истории

Расмус стартовал по ближней к трибунам девятой дорожке, поскольку его результат в полуфинале был самым слабым среди участников финала, и не имел возможности следить за сопениками. Однако это не помешало ему установить рекорд Эстонии — 48,11 сек.

Забег получился самым быстрым в истории. До последнего барьера борьбу за победу вели норвежец Кристиан Вархольм и американец Раи Бенджамин. В итоге оба улучшили прежнее мировое достижение, а золото с результатом 45,94 сек взял норвежец, который от неожиданности даже разорвал на груди майку после финиша. Результат американца Бенджамина - 46,17. Бронза у бразильца Элисона Дос Сантоса - 46,72.

Сразу четыре бегуна в этом финале установили национальные рекорды своих стран, еще двое добавили к ним рекорды континентов, а один - мировое достижение.

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