Чехия предложила визу белорусской спортсменке Кристине Тимановской

Одновременно он назвал ситуацию вокруг Тимановской "скандальной" и сообщил, что предложение о помощи согласовано с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком, передает DW.

Представители МОК и оргкомитета пообщались с Тимановской



В свою очередь пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что с Тимановской напрямую пообщались представители МОК и оргкомитета Олимпиады в Токио. "Она находится с руководством аэропорта Ханэда и в настоящее время с ней сотрудник оргкомитета", — говорится в заявлении. МОК пообещал, что вместе с оргкомитетом продолжит переговоры с Тимановской и властями, чтобы решить вопрос о дальнейших действиях.

В интервью телеканалу Asahi белорусская спортсменка сообщила, что находится в безопасном месте и утром через адвоката расскажет о своих планах.

Тимановская попросила МОК о помощи



Ранее в тот же день Тимановская попросила МОК о помощи, заявив о попытке насильно вывезти ее из Японии. "На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться", — сообщила она в видео, опубликованном в Telegram-канале Фонда спортивной солидарности / BSSF.

В аэропорту Токио 24-летняя спортсменка обратилась за защитой в японскую полицию, попросив не допускать ее на рейс, сообщает Reuters. Она заявила агентству, что не вернется в Беларусь. По данным "Еврорадио", Тимановская намерена просить политическое убежище в Европе. На вопрос журналиста о том, боится ли она возвращаться в Беларусь, спортсменка ответила: "Да". В итоге самолет авиакомпании Turkish Airlines, на котором собирались отправить Тимановскую, улетел в Стамбул без нее.

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