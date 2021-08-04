Михайн Лопес — из Токио в вечность

Последние 40 лет греко-римской борьбы можно разделить на эпоху Александра Карелина и эпоху Михайна Лопеса. Два гиганта навсегда вошли в историю борьбы. Но на Олимпийских играх в Токио Михайн Лопес получил шанс выйти из тени великого русского и воспользовался им.

Карелин, застав эпоху и СССР и России, и даже Объединенной команды на Играх 1992 года, всегда казался королем супертяжелого дивизиона греко-римской борьбы. С 1988 по 1999 год он выиграл девять чемпионатов мира подряд и три золота Олимпийских игр. Известный как ”Эксперимент”, русский гигант был словно высечен из камня. Он был самым грозным борцом, когда-либо ступавшим на ковер. Михайн же, даже после пяти титулов чемпиона мира и трех олимпийских золотых медалей, был как бы всегда на шаг позади Карелина.

И вот в Токио кубинец Михайн Лопес завоевал четвертое подряд золото в греко-римской борьбе и вошел в историю Игр и всего мирового спорта. Он стал единственным в истории всех стилей борьбы четырёхкратным олимпиоником. В одиночных дисциплинах до него на четырех Олимпиадах побеждали лишь Майкл Фелпс, Карл Льюис, Альфред Ортер и Поль Эльвстрем. Теперь — и Михайн Лопес.

38-летний атлет с острова Свободы покорил вершину, 21 год назад не доставшуюся Александру Карелину. Ведь великий русский ехал на Олимпиаду в Сидней именно за этим — четвертым подряд золотом.

Свои первый взрослый турнир кубинский гигант (рост Михайна 198 см) выиграл в 2002 году, почти сразу после завершения спортивной карьеры Александра Карелина. На Олимпиаде 2004 года он добрался до четвертьфинала, где проиграл россиянину Хасану Бароеву. Уже тогда, глядя на его борьбу, олимпийский чемпион Александр Иваницкий сказал,что ”этот парень будет побеждать столько, сколько захочет сам”.