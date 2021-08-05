Олимпиадa-2020
05.08.2021, 11:53

Украинской легкоатлетке стыдно за свою страну

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Фото: Scanpix
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова сравнила систему подготовки спортсменов к Играм на Украине и в Нидерландах после финального забега на 400 м с барьерами.

”Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии. Фемке, голландская бегунья призер ОИ в Токио, очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает.

Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход — это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова”, — цитирует Рыжикову ”Обозреватель”.

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