05.08.2021, 15:17
ОИ-2020 | Эстонский десятиборец Карель Тильга выиграл соревнования по метанию копья, но остался на последнем месте(1)
Фото: Scanpix
Продолжаются соревнования десятиборцев на Олимпийских играх в Токио. На предпоследнем этапе, по метанию копья, эстонец Карель Тильга сумел запустить снаряд дальше всех - 73,36 метра и побить свой персональный рекорд.
Но провал в прыжках с шестом, где Карель не смог выполнить ни одной успешной попытки, не позволил эстонскому спортсмену уйти с последнего места в общем зачете десятиборцев.
А Майкель Уйбо провалился на девятом этапе, метнув копье лишь на 50,64 м. У Йоханнеса Эрма результат получше - 58,41 м.
Перед последней дисциплиной, бегом на 1500 метров, в общем зачете с 8280 баллами лидирует канадец Дэмиан Уорнер.
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