ОИ-2020 | Эстонский десятиборец Карель Тильга выиграл соревнования по метанию копья, но остался на последнем месте

Но провал в прыжках с шестом, где Карель не смог выполнить ни одной успешной попытки, не позволил эстонскому спортсмену уйти с последнего места в общем зачете десятиборцев.

А Майкель Уйбо провалился на девятом этапе, метнув копье лишь на 50,64 м. У Йоханнеса Эрма результат получше - 58,41 м.

Перед последней дисциплиной, бегом на 1500 метров, в общем зачете с 8280 баллами лидирует канадец Дэмиан Уорнер.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.