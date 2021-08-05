Олимпиадa-2020
05.08.2021, 15:17

ОИ-2020 | Эстонский десятиборец Карель Тильга выиграл соревнования по метанию копья, но остался на последнем месте

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Фото: Scanpix
Продолжаются соревнования десятиборцев на Олимпийских играх в Токио. На предпоследнем этапе, по метанию копья, эстонец Карель Тильга сумел запустить снаряд дальше всех - 73,36 метра и побить свой персональный рекорд.

Но провал в прыжках с шестом, где Карель не смог выполнить ни одной успешной попытки, не позволил эстонскому спортсмену уйти с последнего места в общем зачете десятиборцев.

А Майкель Уйбо провалился на девятом этапе, метнув копье лишь на 50,64 м. У Йоханнеса Эрма результат получше - 58,41 м.

Перед последней дисциплиной, бегом на 1500 метров, в общем зачете с 8280 баллами лидирует канадец Дэмиан Уорнер.

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