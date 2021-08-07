Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Белоруссию

Ирак приостановит все пассажирские рейсы в Белоруссию на неопределенный срок. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны на своей странице в Facebook.

”Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Беларусь) ”Иракских авиалиний” и всех других национальных перевозчиков”, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне о приостановке на неделю полетов в Белоруссию сообщила иракская авиакомпания Iraqi Airways. При этом в пресс-службе отмечали, что рейсы из Белоруссии в Ирак продолжатся.

Оба заявления прозвучали после смерти одного из мигрантов из Ирака на белорусско-литовской границе, о которой белорусские пограничники сообщили 4 августа. В погранкомитете заявили, что обнаружили мужчину в тяжелом состоянии, оказали ему медицинскую помощь, однако он умер. По данным Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии, гражданин Ирака скончался из-за геморрагического шока вследствие сильной потери крови, передает БелТА. Отмечается, что мужчине нанесли не менее 30 ударов ”твердыми тупыми предметами”. По версии белорусских властей, в него стреляли литовские пограничники. Однако глава литовского МВД Агне Билотайте назвала сообщение о гибели нелегала ”сказками братьев Гримм”.