Рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами в Европе: возможные сценарии

Сомнений больше нет: предстоящей осенью Евросоюз подойдет к началу отопительного сезона с чрезвычайно низкими запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Так, в Австрии, где находится принципиально важный для российского газового экспорта хаб в Баумгартене, они заполнены пока всего на треть, хотя привычный для начала августа уровень составляет примерно две трети. Наполовину пусты, что тоже крайне необычно, ПХГ в Германии, в значительно мере контролируемые "Газпромом". ФРГ обладает самыми большими во всем ЕС мощностями для хранения природного газа.

Цены на газ в Европе продолжают расти

"Не хочу распространять страшилки, но нынешнюю ситуацию комфортной никак не назовешь. До зимы заполнить используемые "Газпромом" хранилища полностью уже точно не удастся", — считает независимый берлинский эксперт по газовому рынку Германии и ЕС Хайко Ломан (Heiko Lohmann).

Он уже указывал в начале июля в беседе с DW (она легла тогда в основу статьи "Газпром" ради "Северного потока — 2" показывает Европе свою власть") на специфическую сбытовую политику российского концерна в этом году: он усиленно распродавал запасы из своих европейских ПХГ, и без того полупустых после весьма холодной зимы, но не увеличивал, несмотря на высокий спрос и взлетевшие цены, транзит через Украину, а также через Беларусь и Польшу.

Теперь, месяц спустя, эксперт констатирует, что "ситуация продолжает обостряться: цены еще больше выросли, а заполняемость газохранилищ по-прежнему низкая". Речь, по его словам, идет прежде всего о ПХГ в немецком Редене, крупнейшем в Евросоюзе, и в австрийском Хайдахе. Оба находятся под фактическим контролем "Газпрома".

"Газпром" сократил закачку газа в свои европейские газохранилища

Что за это время изменилось, напоминает Хайко Ломан, так это то, что ФРГ и США договорились не вводить новых санкций против газопровода "Северный поток — 2". Но вот что интересно, отмечает эксперт: это не привело к снижению цен на газ.