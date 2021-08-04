Белорусская легкоатлетка Тимановская прибыла из Токио в Варшаву

По информации источников, она должна была вылететь в Польшу рейсом польской авиакомпании LOT Polish Airlines, однако планы были изменены из соображений безопасности и по согласованию с представителями польского дипкорпуса в Токио. Тимановскую на полицейском автомобиле доставили из посольства Польши в Токио в аэропорт. В сопровождении нескольких чиновников она прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, которые отслеживали ее действия и передвижения.

Ранее белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления, которое вместе с Белорусским фондом спортивной солидарности оказывает помощь Тимановской, написал в своем Twitter, что спортсменка вечером все-таки прибудет в Варшаву.

МОК открывает дисциплинарное расследование

Международный олимпийский комитет (МОК) начал официальное расследование из-за инцидента с Тимановской. По информации Reuters, МОК получил отчет от белорусской команды. "МОК создает дисциплинарную комиссию для установления фактов по этому делу и заслушивания двух должностных лиц — Артура Шумака и Юрия Моисевича, которые, предположительно, были причастны к этому инциденту", — цитирует агентство официального представителя МОК Марка Адамса.

Дело Тимановской

30 июля Кристина Тимановская резко отреагировала в Instagram на решение руководства сборной Беларуси, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде. 1 августа стало известно, что Тимановскую отстранили от участия в Играх по распоряжению из Минска и пытаются насильно вывезти из Японии в Беларусь. Оказавшись в аэропорту, легкоатлетка обратилась за помощью к полиции, отказалась от посадки в самолет и заявила, что ее доставили к самолету против ее воли, напоминает DW.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Сама она назвала эти утверждения ложью. В свою очередь Павел Латушко уверен, что решение о вывозе Тимановской принял лично белорусский правитель Александр Лукашенко.