В Беларуси началось укрепление границы с ЕС: Лукашенко дал ответ на решение Литвы возвести стену и выдворять мигрантов

”Не дай бог, они [сопредельные страны] начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали <…> Дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить”, — заявил по этому поводу 5 августа Лукашенко.

С 3 августа Литва возвращает в Беларусь задержанных на границе нелегальных мигрантов, в том числе в принудительном порядке. ”Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие — нелегально перейти границу”, — заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте. После этого решения Вильнюса Государственный пограничный комитет Беларуси начал сообщать об обнаружении выдворенных из Литвы мигрантов, утверждая, что многие из них в тяжелом состоянии и имеют ”признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак”.

В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть ”каждый метр” границы. Его решение было объявлено через два дня после того, как Литва начала возвращать обратно в Белоруссию нелегальных мигрантов, задержанных на белорусско-литовской границе. ”С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. <…> Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры”, — сказал белорусский президент на совещании в Минске, посвященном ситуации на границе.

После начала выдворения нелегалов Вильнюс заявил, что ему удалось уменьшить их поток — в среду в Литве на границе задержали всего 19 нелегалов. До этого каждый день здесь задерживали более 200 человек (2 августа — 214, а днем ранее — 294). Всего за 2021 год число нелегально пересекших границу Литвы со стороны Беларуси превысило 4 тыс. — в основном это беженцы из Ирака (более 2,8 тыс.), Афганистана, Сирии и стран Африки. Большинство перешли границу в последние два месяца, когда Минск перестал препятствовать проходу мигрантов.

4 августа посол ЕС в Ираке Мартин Хат в интервью литовскому агентству BNS заявил, что, по его данным, иракские авиакомпании приостановят полеты в Беларусь на десять дней. На следующий день Iraqi Airways отменила рейс из Басры в Минск, который должен был сесть в белорусской столице в 13:00. Зато в 13:25, согласно онлайн-табло минского аэропорта, в Минске приземлился рейс из Багдада авиакомпании FlyBaghdad. На 6 августа по-прежнему стоят в расписании два рейса в белорусскую столицу из Ирака, оба из Багдада — днем Iraqi Airways и вечером FlyBaghdad.

Как начался миграционный кризис

Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы случился после того, как белорусские власти в ответ на введенные против республики секторальные санкции (за принудительную посадку лайнера Ryanair) заявили, что не будут препятствовать потоку мигрантов в Европу. ”Сегодня они (страны Запада. — РБК) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. <…> Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?” — заявил Лукашенко 22 июня.