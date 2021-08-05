В Беларуси началось укрепление границы с ЕС: Лукашенко дал ответ на решение Литвы возвести стену и выдворять мигрантов(33)
Как мигранты стали проблемой Минска
В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть ”каждый метр” границы. Его решение было объявлено через два дня после того, как Литва начала возвращать обратно в Белоруссию нелегальных мигрантов, задержанных на белорусско-литовской границе. ”С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. <…> Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры”, — сказал белорусский президент на совещании в Минске, посвященном ситуации на границе.
С 3 августа Литва возвращает в Беларусь задержанных на границе нелегальных мигрантов, в том числе в принудительном порядке. ”Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие — нелегально перейти границу”, — заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте. После этого решения Вильнюса Государственный пограничный комитет Беларуси начал сообщать об обнаружении выдворенных из Литвы мигрантов, утверждая, что многие из них в тяжелом состоянии и имеют ”признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак”.
Белорусские пограничники также сообщили о смерти одного из мигрантов, иракца. По версии белорусских властей, в него стреляли литовские пограничники, но Билотайте назвала сообщение о гибели нелегала ”сказками братьев Гримм”.
”Не дай бог, они [сопредельные страны] начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали <…> Дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить”, — заявил по этому поводу 5 августа Лукашенко.
Вечером в четверг официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что усилены в первую очередь участки границы, расположенные между пропускными пунктами — там увеличено количество нарядов, со второстепенных направлений на более значимые переброшены дополнительные силы и средства.
После начала выдворения нелегалов Вильнюс заявил, что ему удалось уменьшить их поток — в среду в Литве на границе задержали всего 19 нелегалов. До этого каждый день здесь задерживали более 200 человек (2 августа — 214, а днем ранее — 294). Всего за 2021 год число нелегально пересекших границу Литвы со стороны Беларуси превысило 4 тыс. — в основном это беженцы из Ирака (более 2,8 тыс.), Афганистана, Сирии и стран Африки. Большинство перешли границу в последние два месяца, когда Минск перестал препятствовать проходу мигрантов.
4 августа посол ЕС в Ираке Мартин Хат в интервью литовскому агентству BNS заявил, что, по его данным, иракские авиакомпании приостановят полеты в Беларусь на десять дней. На следующий день Iraqi Airways отменила рейс из Басры в Минск, который должен был сесть в белорусской столице в 13:00. Зато в 13:25, согласно онлайн-табло минского аэропорта, в Минске приземлился рейс из Багдада авиакомпании FlyBaghdad. На 6 августа по-прежнему стоят в расписании два рейса в белорусскую столицу из Ирака, оба из Багдада — днем Iraqi Airways и вечером FlyBaghdad.
Как начался миграционный кризис
Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы случился после того, как белорусские власти в ответ на введенные против республики секторальные санкции (за принудительную посадку лайнера Ryanair) заявили, что не будут препятствовать потоку мигрантов в Европу. ”Сегодня они (страны Запада. — РБК) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. <…> Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?” — заявил Лукашенко 22 июня.
28 июня Беларусь приостановила договор о реадмиссии с Евросоюзом, предусматривавший обязательство Минска принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, если те прибыли из Белоруссии. После этого количество незаконных пересечений литовской границы начало расти по экспоненте: если в марте 2021 года ее незаконно перешли восемь беженцев, в мае — 77, то в июне уже 473, и более 1100 — в первой половине июля. За весь 2020 год в Литву нелегально перешли всего 79 человек, и это были в основном белорусские граждане.
Сейчас на территории Литвы работает уже несколько лагерей беженцев, и условия в них тяжелые. 2 августа в палаточном лагере на Руднинкайском полигоне из-за промокших палаток начались беспорядки, которые были подавлены с применением водометов и слезоточивого газа. 7 июля Вильнюс объявил о планах построить стену вдоль литовско-белорусской границы, протяженность которой составит около 680 км. Литва также обвиняет белорусские власти в том, что те не просто не мешают мигрантам переходить границу, а содействуют им.
С прошлой недели охрана границы Литвы была усилена 100 офицерами Европейской службы пограничной и береговой охраны — Frontex. В октябре прошлого года Bellingcat, Spiegel и другие издания провели совместное расследование, посвященное работе этой службы, и выяснили, что офицеры Frontex помогали греческой береговой охране буксировать в Эгейское море суда с беженцами, где их бросали. В мае британская The Guardian со ссылкой на ООН и неправительственные организации писала, что погранслужбы стран ЕС при поддержке Frontex за время пандемии незаконно выслали более 40 тыс. мигрантов, в том числе детей и беженцев из зон военных действий, и что это могло привести к гибели более 2 тыс. человек.
Решение литовского МВД насильственно выдворять беженцев обратно в Беларусь раскритиковал Красный Крест, так как оно противоречит международному праву.
Какими будут последствия
В среду Вильнюс заявил, что обратно в Беларусь были выдворены около 300 человек. Политолог, член белорусской конституционной комиссии Александр Шпаковский уверен, что миграционный кризис не станет проблемой для Беларуси ”Все эти годы белорусское государство обеспечивало охрану государственной границы, временное содержание мигрантов и их возвращение на родину”, — пояснил он РБК. — Литовцам хватило месяца, чтобы объявить чрезвычайное положение и поднять крик на весь мир”.
4 августа глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что через территорию страны может быть полностью прекращен транзит белорусских калийных удобрений. По его словам, Литва уже предоставила предложения Брюсселю насчет расширения секторальных санкций. Правда, реальные переговоры начнутся не раньше сентября, поэтому о полном запрете экспорта пока говорить рано.
Беларусь экспортирует калий в Европу через литовский порт Клайпеда. Раньше Минск возил через него и нефтепродукты, но в феврале этого года Белоруссия и Россия подписали договор о перевалке нефтепродуктов, которые экспортировались через Литву в третьи страны, в российские порты на Балтике (9,8 млн т в год). Однако перенаправить через Россию и удобрения пока нельзя — нет соответствующей инфраструктуры, объяснил собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров.
В интервью SkyNews Arabia Лукашенко заявил, что Белоруссия может оказать Литве поддержку в борьбе с нелегальной миграцией, но не бесплатно. ”Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю”, — сказал он.
Такого рода шантаж чреват только ужесточением санкций, потому что сложно представить, что Вильнюс вдруг скажет ”давайте снимем с Минска санкции, потому что он нас убедил, что может создать нам проблему”, считает белорусский политолог Артем Шрайбман. Евросоюз не будет договариваться с белорусскими властями; если в Минске думают, что из-за мигрантов Брюссель пойдет на уступки, то это ошибочный расчет, уверен Шрайбман.