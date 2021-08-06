ОИ-2020 | Осетин из России победил дагестанца из Беларуси в борьбе за золото Токио

В Беларусь Магомедхабиб переехал пару лет назад, когда стало понятно, что в российской команде ему уготована роль второго номера. В 2017 году он отобрался на чемпионат мира в Париж, но занял там лишь 7-е место, а после этого в российской команде взошла звезда осетина Заурбека Сидакова, который дважды подряд становился сильнейшим на планете, а в 2021 году дождался своей первой в карьере Олимпиады.