ОИ-2020 | Осетин из России победил дагестанца из Беларуси в борьбе за золото Токио(2)
В Беларусь Магомедхабиб переехал пару лет назад, когда стало понятно, что в российской команде ему уготована роль второго номера. В 2017 году он отобрался на чемпионат мира в Париж, но занял там лишь 7-е место, а после этого в российской команде взошла звезда осетина Заурбека Сидакова, который дважды подряд становился сильнейшим на планете, а в 2021 году дождался своей первой в карьере Олимпиады.
В финале Сидаков также оказался сильнее - 7:0. Причем, если в первой половине схватки белорусский спортсмен еще оказывал сопротивление бывшему партнеру по российской команде, то во втором периоде преимущество Сидакова стало подавляющим. Он принес 17-е золото команде Олимпийского комитета России.
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