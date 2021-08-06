Олимпиадa-2020
06.08.2021, 14:32

ОИ-2020 | Осетин из России победил дагестанца из Беларуси в борьбе за золото Токио

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Заурбек Сидаков (в красном) идет к золоту Олимпиады в Токио
Заурбек Сидаков (в красном) идет к золоту Олимпиады в Токио
Фото: Wang Yuguo/XinHua
Заурбек Сидаков выиграл олимпийский турнир по вольной борьбе в категории до 74 кг. В финале ему противостоял бывший партнер по сборной России, ныне защищающий цвета Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов, родившийся в Дагестане.

В Беларусь Магомедхабиб переехал пару лет назад, когда стало понятно, что в российской команде ему уготована роль второго номера. В 2017 году он отобрался на чемпионат мира в Париж, но занял там лишь 7-е место, а после этого в российской команде взошла звезда осетина Заурбека Сидакова, который дважды подряд становился сильнейшим на планете, а в 2021 году дождался своей первой в карьере Олимпиады.

В финале Сидаков также оказался сильнее - 7:0. Причем, если в первой половине схватки белорусский спортсмен еще оказывал сопротивление бывшему партнеру по российской команде, то во втором периоде преимущество Сидакова стало подавляющим. Он принес 17-е золото команде Олимпийского комитета России.

Бронзовые медали у Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана и Кайла Дэйка из США.

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