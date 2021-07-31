Девушка дня. Сногсшибательная российская гимнастка влетела на подиум и поддержала сломленную Байлс

- Наверное, сегодня борьба была даже интереснее, потому что это борьба за золото. Все девочки это прекрасно понимали. Конечно, так намного интереснее, когда ты борешься за золото — а не за серебро-бронзу уже заранее.

- Мне не настолько понятна — я не такая, как Симона, у меня нет такой бешеной популярности. Я представляю, какое на нее свалилось давление. Я даже написала ей слова поддержки. Я видела, что она потерялась на прыжке. И я знаю, что такое, когда ты теряешься в гимнастике: ты можешь даже не понимать, что ты делаешь. У меня были такие проблемы в детстве, это исправит только время. Надеюсь, она быстро восстановится.