Девушка дня. Сногсшибательная российская гимнастка влетела на подиум и поддержала сломленную Байлс(18)
21-летняя Ангелина поделилась со Sports.ru своими впечатлениями от выступления в отсутствие великой Симоне Байлс, которая снялась с соревнований из-за психологических проблем:
- Здесь не было Байлс — ее отсутствие влияет на ощущения от бронзы?
- Наверное, сегодня борьба была даже интереснее, потому что это борьба за золото. Все девочки это прекрасно понимали. Конечно, так намного интереснее, когда ты борешься за золото — а не за серебро-бронзу уже заранее.
- Это полноценная бронза, независимо от присутствия-отсутствия Симоны?
- Да. Не знаю, как складывался бы финал, если бы была Симона.
- Вам понятна причина ее снятия — ментальное здоровье?
- Мне не настолько понятна — я не такая, как Симона, у меня нет такой бешеной популярности. Я представляю, какое на нее свалилось давление. Я даже написала ей слова поддержки. Я видела, что она потерялась на прыжке. И я знаю, что такое, когда ты теряешься в гимнастике: ты можешь даже не понимать, что ты делаешь. У меня были такие проблемы в детстве, это исправит только время. Надеюсь, она быстро восстановится.
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