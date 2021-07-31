Девушка дня
31.07.2021, 12:20

Девушка дня. Сногсшибательная российская гимнастка влетела на подиум и поддержала сломленную Байлс

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ZUMAPRESS.com
Сегодня в блоге "Девушка дня" — российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая 29 июля завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020.

21-летняя Ангелина поделилась со Sports.ru своими впечатлениями от выступления в отсутствие великой Симоне Байлс, которая снялась с соревнований из-за психологических проблем:

- Здесь не было Байлс — ее отсутствие влияет на ощущения от бронзы?

- Наверное, сегодня борьба была даже интереснее, потому что это борьба за золото. Все девочки это прекрасно понимали. Конечно, так намного интереснее, когда ты борешься за золото — а не за серебро-бронзу уже заранее.

- Это полноценная бронза, независимо от присутствия-отсутствия Симоны?

- Да. Не знаю, как складывался бы финал, если бы была Симона.

- Вам понятна причина ее снятия — ментальное здоровье?

- Мне не настолько понятна — я не такая, как Симона, у меня нет такой бешеной популярности. Я представляю, какое на нее свалилось давление. Я даже написала ей слова поддержки. Я видела, что она потерялась на прыжке. И я знаю, что такое, когда ты теряешься в гимнастике: ты можешь даже не понимать, что ты делаешь. У меня были такие проблемы в детстве, это исправит только время. Надеюсь, она быстро восстановится.

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