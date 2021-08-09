Полуфиналистка Олимпиады из Латвии: не думаю, что от нас ждали чего-то подобного

В матче за бронзовые медали латвийские волейболистки (16-й посев на Олимпиаде) проиграли швейцаркам Йоане Хейдрих и Ануке Верж-Дерпе (12-е) — 0-2 (19:21, 15:21).

"Швейцарский дуэт — физически силен и провел хороший матч. Ранее у них уже имелись крупные достижения, поэтому они отлично выступили и в Токио", — сказала сразу после матча Анастасия Кравченок.

Латвийская волейболистка отметила: "Это был очень хороший турнир для нас. Не думаю, что от нас ждали чего-то подобного. Аппетит приходит во время игры, поэтому хотелось добиться чего-то большего — медалей. Гордимся нашим выступленим, показали, что Латвия может".

"Трудно сказать, что именно в матче против швейцарок у нас получилось плохо. Провели хороший матч, показали игру высокого уровня. Сейчас трудно анализировать. Кажется, что все произошло так быстро", — добавила Граудиня.

Волейболистки заявили, что до турнира не прогнозировали, насколько далеко могут пройти в Токио-2020: "Мы радовались каждому забитому мячу и каждому набранному очку, тем эмоциям, какие получали".

Наиболее памятным для них стал матч 1/8 финала против россиянок Светланы Холоминой и Надежды Макрогузовой, который Латвия выиграла 2-1. По ходу третьего сета Граудиня и Кравченок уступали 1:7 и 8:12, но сумели вырвать путевку в четвертьфинал со счетом 15:13.

"Ранее никогда их не обыгрывали. То, как мы отыгрались с 8:12, по моему мнению, вполне может попасть в хайлайты турнира. Также в памяти отложились и победные матчи против бразильянок, кениек и канадок", — сказала Граудиня.

Впервые волейболистки объединились в пару в 2014 году, когда выступали на юношеской Олимпиаде. Уже тогда Тина знала, что хотела бы заняться пляжным волейболом профессионально. И семь лет спустя Тина и Анастасия стали участниками первой для себя Олимпиады. Сейчас юрмалчанке Граудини — 23 года, даугавпилчанке Кравченок — 24.

В их ближайших планах — чемпионат Европы. Также возможно участие латвийской команды на финальном этапе Мирового тура в Италии, если их туда пригласят организаторы.