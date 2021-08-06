Тренер — о прогрессе Эпп Мяэ: разница между победой и участием на Олимпийских играх минимальна

"Взлёты и падения. Успех и разочарования. Это — спорт.

Мы не привезли медали из Токио. После победы над чемпионкой Олимпиады 2016 года, к сожалению, путешествие в Токио подошло к концу после очень равного матча с японкой.

Прогресс Эпп, без сомнения, заметен. И это исключительно благодаря упорному труду и самоотдаче, с которой она посвящает себя спорту. Соревноваться на таком высоком уровне и быть одной из лучших спортсменок в мире — это уже само по себе достижение. Разница между победой и участием на таком уровне ничтожна. В этот раз всё случилось, как случилось

Каждый проигрыш — это возможность учиться и развиваться. Ты проигрываешь только в том случае, если останавливаешься в своём развитии и учёбе", — написал тренер в Инстаграме.

Эстонская спортсменка Эпп Мяэ выиграла в 1/8 финала в турнире по борьбе на Олимпиаде в Токио у действующей олимпийской чемпионки Элизабет Уибе, однако затем уступила хозяйке ковра Хиро Минагава.