Сборная США выиграла очередное олимпийское золото в баскетболе

В финале Олимпийских игр — 2020 в Токио сборная США по баскетболу обыграла команду Франции со счётом 87:82.

В составе чемпионов лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков), Джейсон Тейтум (19 очков), Джру Холидэй (11 очков) и Дэмьен Лиллард (11 очков). У Франции наиболее заметными в матче стали Руди Гобер (16 очков), Эван Фурнье (16 очков) и Гершон Ябуселе (13 очков).

США взяли олимпийское золото 4-й раз подряд и 16-й за всю историю. В матче за бронзу Словения встретится с Австралией.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего). Утро субботы.

2. США – 32-36-32 (100)