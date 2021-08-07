07.08.2021, 09:12
Сборная США выиграла очередное олимпийское золото в баскетболе(13)
Foto: Margus Pahv
В субботу, 7 августа, на летних Играх в Токио разыгрываются медали олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин.
В финале Олимпийских игр — 2020 в Токио сборная США по баскетболу обыграла команду Франции со счётом 87:82.
В составе чемпионов лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков), Джейсон Тейтум (19 очков), Джру Холидэй (11 очков) и Дэмьен Лиллард (11 очков). У Франции наиболее заметными в матче стали Руди Гобер (16 очков), Эван Фурнье (16 очков) и Гершон Ябуселе (13 очков).
США взяли олимпийское золото 4-й раз подряд и 16-й за всю историю. В матче за бронзу Словения встретится с Австралией.
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего). Утро субботы.
1. Китай – 37-27-17 (81)
2. США – 32-36-32 (100)
3. Япония – 24-11-16 (51)
4. Великобритания – 18-20-20 (58)
5. Россия – 17-24-22 (63)