ГАЛЕРЕЯ | Стартовал триатлон Ironman: сначала заплыв в Харку, потом велосипед и марафон

В субботу соревнования начались рано утром с заплыва в озере Харку на 3.8 километров. Дальше спортсменов ожидает 180.2 километровый заезд на велосипедах по шоссе Харьюмаа, все закончится марафоном по дорогам столицы на 42.2 километров. Финиш в Леннусадам, куда первые атлеты прибегут ориентировочно к 14.30 часам дня.