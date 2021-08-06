КАРТА | Готовимся к выходным и Ironman: закрытые дороги и остановки, объездные маршруты

В Таллинне основная часть соревнований пройдет в центре города и в Пыхья-Таллинне. Стартуют триатлонисты в Старом городе, далее они направятся по Каларанна в сторону Тейстузе, Ситси, затем на Штромку. Велогонка пройдет в западной части Харьюмаа, в районе Палдиски маантеэ, Клоогаранна, Саку, Харку и Лагри. Шоссе будут закрыты в субботу с 6 до 18 часов, в воскресенье с 9 до 17.

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В субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, для движения будет закрыта большая часть Палдиски мнт между Мериметса и границей города. Также закрыта часть Пыхья пст, Мере пст и ул. Раннамяэ, а также Башенная площадь. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте trismile.ee.

Общественный транспорт



В городе будет изменено расписание общественного транспорта. Некоторые остановки будут закрыты, какие-то маршруты направят в объезд. Следите за информацией на сайте transport.tallinn.ee. или ЗДЕСЬ.

Трамваи маршрутов 1 и 2 не будут ходить в субботу, 7 августа, с 11 до 18.15, и в воскресенье, 8 августа, с 11.50 до 16.30. Также в субботу и воскресенье не будет работать автобусный маршрут номер 62 (Мяэкюла — Вяйке-Ыйсмяэ).

Автобусы перенаправленных маршрутов будут курсировать по свободному графику, кроме того, из-за проведения соревнования нарушения в графике движения могут наблюдаться и на других городских маршрутах общественного транспорта. Добраться до места назначения может быть сложнее, поэтому запаситесь временем.