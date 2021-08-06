ОИ-2020 | Латвийские волейболистки Кравченок и Граудиня уступили швейцаркам в матче за бронзу

Но в обоих матчах за медали Граудиня и Кравченок выступили неудачно. В полуфинале они уступили австралийкам, а в игре за бронзовые награды - швейцаркам. В итоге свою дебютную Олимпиаду Тина и Анастасия завершили на четвертом месте - лучший результат в истории женского пляжного волейбола Латвии.

Пара Граудиня и Кравченок на Олимпиаде имели 16-й посев. На групповом этапе латвийские волейболистки одержали две победы: на старте уступили американкам Клейс и Спонсил (9-е) - 1-2, а потом обыграли бразильянок Ану и Ребеку (4-й) - 2-1 и кениек Макох и Хадамби (21-е) - 2-0.

В плей-офф они добавили еще две победы, дойдя до четвертьфинала. В 1/8 финала Латвия прошла россиянок Холомину и Макрогузову (8-е) - 2-1, в четвертьфинале - канадкок Бензли и Уилкерсон (10-е) - 2-1.

Для швейцарок это вторая Олимпиада. В Токио Хейдрих и Верж-Депре имели 12-й посев. В группе они обыграли соперниц из Германии и Нидерладов, но проиграли главным фавориткам турнира - канадкам Саре Певен и Мелисе Хьюмен-Паредес. В 1/8 финала швейцарки были сильнее своих соотечественниц Тани Хиберли и Нины Бечарты (2-1), а в четвертьфинле прошли бразильянок Ребеку и Ану Патрисию (2-1).

Полуфиналы сложились для пар из Латвии и Швейцари неудачно. Граудиня и Кравченок проиграли австралийкам Мариаф Артахо де Солар / Талика Кленси (5-е) - 0-2, а Хейдрик и Верж-Депре - американкам Эйприл Росс / Алика Клайнмен (2-е) - 0-2.

Первый сет матча за бронзовые медали был упорным. Команды шли очко в очко. Швейцарки несколько раз вырывались вперед на "+2", но Тина и Анастасия далеко не отставали. В концовке латвийская пара после эйса Граудини сумела подобраться вплотную (19:20), но свой второй сет-бол Хейдрих и Верж-Депре реализовали - 21:19.