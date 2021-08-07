Литва получила первую медаль на Олимпийских играх в Токио

Британка Френч стала чемпионкой с новым олимпийским рекордом. По итогам всех дисциплин она набрала 1 385 очков. Второй стала представительницы Литвы Лаура Асадаускайте (1 370). Она принесла своей стране первую медаль на Олимпиаде в Токио. Бронзу завоевала Шарольта Ковач (1 368) из Венгрии.

Отметим, что перед последним видом программы лидировала россиянка Ульяна Баташова, однако в сумме всех дисциплин она набрала лишь 1 341 очко и осталась девятой. Ее партнерша по национальной команде Гульназ Губайдуллина начала совершать ошибки еще в фехтовании, а в конкуре была дисквалифицирована. В итоге она расположилась на 31-й позиции (1053 очка).