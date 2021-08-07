Олимпиадa-2020
07.08.2021, 10:18

Литва получила первую медаль на Олимпийских играх в Токио

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Лаура Асадаускайте
Лаура Асадаускайте
Фото: Kohei Maruyama/AFLO
6 августа на Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по современному пятиборью среди женщин. Победу одержала представительница Великобритании Кейт Френч. Серебряную медаль завоевала литовская спортсменка Лаура Асадаускайте. Это первая медаль Литвы на этой Олимпиаде.

Британка Френч стала чемпионкой с новым олимпийским рекордом. По итогам всех дисциплин она набрала 1 385 очков. Второй стала представительницы Литвы Лаура Асадаускайте (1 370). Она принесла своей стране первую медаль на Олимпиаде в Токио. Бронзу завоевала Шарольта Ковач (1 368) из Венгрии.

Отметим, что перед последним видом программы лидировала россиянка Ульяна Баташова, однако в сумме всех дисциплин она набрала лишь 1 341 очко и осталась девятой. Ее партнерша по национальной команде Гульназ Губайдуллина начала совершать ошибки еще в фехтовании, а в конкуре была дисквалифицирована. В итоге она расположилась на 31-й позиции (1053 очка).

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 34 золотые, 24 серебряные и 17 бронзовых медалей. Второе место занимает команда США (30-35-28), третье — Японии (22-10-15). Следом идет команда Великобритании (18-18-19). На пятой строчке располагается команда Олимпийского комитета России (17-23-22).

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