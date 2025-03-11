ПОДКАСТ | Трамвай на Штромке: эксперт департамента и местный активист поспорили, нужна ли новая трамвайная ветка

Город планирует к 2029 году построить новую трамвайную ветку в Пыхья-Таллинне. Основной маршрут: по улице Пухангу. Альтернативный до улицы Кольде, продолжая Putukaväil. „Пельгуранд — один из самых густонаселенных микрорайонов города, при этом там очень мало рабочих мест. Спрос на общественный транспорт очень большой. Именно с этого пяточка собирается ежедневно около 6000 пассажиров. Там большой спрос на транспорт. При этом Пыхья-Таллинн — это полуостров. Движение в центр осуществляется по двум дорогам: Сыле и Каларанна. В данном случае мы говорим про улицу Сыле, пропускная способность которой не растет. Все данные показывают, что количество населения района будет увеличиваться, поэтому туда необходимо провести трамвайную ветку“, — обьяснил причины строительства эксперт по мобильности Транспортного департамента Григорий Парфенов.

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Многие жители Штромки выступили против строительства. Так как трамвай пойдет по узкой улице Пухангу, а разворот затронет зеленый парк. Местные жители боятся шума, переживает за безопасность. „Я живу на Пухангу 30 лет. На этой улице как были хрущевки, так и остались. Дома старые, уже сейчас идут трещины. Там не строят новых домов. Их строят в Кодулахе, коплиских линиях, Лахепеа. Сейчас есть несколько автобусов: 3, 35, 40, 66. Этого достаточно. Однако отсюда не доехать в Рокка-аль-Маре, в Ыйсмяэ. Можно провести трамвай до Ласнамяэ по Лаагна теэ. Есть над чем работать. Пожалуйста, занимайтесь этим“, — говорит Михаил.

Он отмечает, что необходимо поставить стол возле предполагаемого разворота трамвая и спросить мнение местных жителей, готовы ли те пожертвовать парковой зоной. „Если трамвай пойдет по Кольде — я буду только рад. Если пойдет по Штромке, увидите митинги, протесты, этого не будет. Мы пойдем в суд“, — обещает местный активист.

На данный момент управа Пыхья-Таллинна собирает обратную связь по строительству трамвайной ветки на Штромку. Все желающие могут высказаться до 25 марта.

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