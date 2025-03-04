ФОТО И ВИДЕО | Техническая неисправность нарушила движение трамваев в центре Таллинна

„У одного трамвая возникла техническая неисправность, что препятствует и движению других трамваев“, — сказала Delfi специалист по коммуникации TLT Кадри Пеньям.

„Аварийная бригада TLT находится на месте и начнет работы по буксировке. Предположительно ситуация разрешится быстро“, — добавила представитель городского транспорта.

Трамвай сломался около остановки Paberi в 14:00. Движение транспорта по направлению к центру города было нарушено около часа.

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