ФОТО | „Встряхнуть систему". В Нарве состоялся первый форум любительских театров

Как отметил Эдуард, большинство из участников форума не состоят в этом Союзе, а это было бы для них возможностью общения и получения государственной поддержки и финансирования. „Это, кстати, одна из целей форума – помочь любительским коллективам легализоваться, научиться оформлять заявки на гранты и находить варианты сотрудничества с государственными и муниципальными структурами“, – добавил Тее.

Форум оказался успешным. На него собрались более 20 участников из Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви и других городов. Это представители школьных театров, а также взрослых любительских трупп. На форуме присутствовали также представители Союза любительских театров Эстонии и Центра народной культуры Ида-Вирумаа, которые поделились важной информацией о развитии любительского театра в Эстонии. Союз насчитывает 400 коллективов, что подтверждает наличие интереса к театральной деятельности в стране.

„Дать возможность встретиться, посмотреть друг другу в глаза, объединить усилия, наладить связи, независимо от языковой принадлежности, и работать в едином театральном пространстве – так и появился формат форума, – сказал Тее. – Диалог – это основа форума. Я не знал до конца, кто приедет, потому что часть людей зарегистрировались, часть – нет. Но я понимал по заявкам, что у людей есть запрос на такое общение, и они писали свои вопросы, которые хотели бы обсудить“.

Тее понял, что для многих любителей театра в регионе участие в крупных театральных проектах затруднено по разным причинам, и он решил постараться дать возможность людям, любящим театр, больше контактировать друг с другом, чтобы профессиональнее работать над своим театральным детищем.

„Я по профессии актер и режиссер, и в этом контексте отслеживаю происходящее в театральном сообществе Эстонии, как русскоязычном, так и эстоноязычном, – рассказал художественный руководитель ДК „Ругодив“ после встречи представителей любительских театров. – По моим наблюдениям, в Нарве за последнее время новых театральных коллективов, работающих на репертуарной основе, не появлялось, и старые не слишком активно заявляют о себе. Хотя Нарва – большой город. Однако такие проекты, как „Трамвай“ и „Март“, успешно представившие себя в прошлом году, показывают, что люди имеют стремление к театральной деятельности“.

Но главный результат, по его оценке, – это то, что люди, в принципе, готовы встречаться ради того, чтобы достигать общих целей. А общая цель только одна – популяризация любительского театра, вообще театра в регионе.

Алексей Непримеров, актер любительских театральных проектов „Трамвай“ и „Время соленых огурчиков. И необыкновенный концерт“ расказал, что изначально не ждал от встречи какой-то практической пользы. Ему скорее было интересно посмотреть, как выглядит театральное сообщество региона изнутри. „Понятно, что это сложившееся сообщество со своими проблемами и отношениями, а мы коллектив новый, ну вот пришел разобраться что к чему, – продолжил Алексей. – У нас в творческой группе люди в основном взрослые, самодостаточные и мы занимаемся творчеством в свободное время. Но ведь есть люди, которые заняты в театре полноценно, они пытаются сохранить его в регионе, у них много проблем и своей боли. Ушел в итоге с приятным чувством. Как я понимаю, Эдуард ведь мог не проводить ничего такого. Видно было, что это его инициатива, он надеется как-то встряхнуть систему, чтобы она задышала. Мне кажется у него все может получиться“.

В ходе работы форума были выделены основные проблемы любительских театров. Первая – это отсутствие помещений для репетиций и выступлений, что напрямую связано с финансированием. Без достаточных средств не удается найти подходящие площадки. Вторая проблема – нехватка профессионалов: режиссеров, актеров, художников. К тому же многие коллективы замкнуты в своем местном контексте и не знают, что происходит в соседних городах. Недостаток взаимодействия между коллективами региона также является важной проблемой. К тому же, многие группы любителей не имеют четкой маркетинговой стратегии и не могут наладить контакт с аудиторией.