ФОТО | „Встряхнуть систему". В Нарве состоялся первый форум любительских театров
В Нарве 27 февраля прошел первый Форум любительских театров. Его инициатором стал художественный руководитель ДК „Ругодив“ Эдуард Тее. По признанию Тее, он ощущает большой запрос на театральное искусство в Нарве, особенно на профессиональное и классическое, а также видит яркие, хоть и редкие инициативы любительских театров. 21 участник из разных городов Ида-Вирумаа и представитель Русского театра собрались, чтобы обсудить проблемы сообщества и способы их решения.
„Я по профессии актер и режиссер, и в этом контексте отслеживаю происходящее в театральном сообществе Эстонии, как русскоязычном, так и эстоноязычном, – рассказал художественный руководитель ДК „Ругодив“ после встречи представителей любительских театров. – По моим наблюдениям, в Нарве за последнее время новых театральных коллективов, работающих на репертуарной основе, не появлялось, и старые не слишком активно заявляют о себе. Хотя Нарва – большой город. Однако такие проекты, как „Трамвай“ и „Март“, успешно представившие себя в прошлом году, показывают, что люди имеют стремление к театральной деятельности“.
Тее понял, что для многих любителей театра в регионе участие в крупных театральных проектах затруднено по разным причинам, и он решил постараться дать возможность людям, любящим театр, больше контактировать друг с другом, чтобы профессиональнее работать над своим театральным детищем.
„Дать возможность встретиться, посмотреть друг другу в глаза, объединить усилия, наладить связи, независимо от языковой принадлежности, и работать в едином театральном пространстве – так и появился формат форума, – сказал Тее. – Диалог – это основа форума. Я не знал до конца, кто приедет, потому что часть людей зарегистрировались, часть – нет. Но я понимал по заявкам, что у людей есть запрос на такое общение, и они писали свои вопросы, которые хотели бы обсудить“.
Форум оказался успешным. На него собрались более 20 участников из Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви и других городов. Это представители школьных театров, а также взрослых любительских трупп. На форуме присутствовали также представители Союза любительских театров Эстонии и Центра народной культуры Ида-Вирумаа, которые поделились важной информацией о развитии любительского театра в Эстонии. Союз насчитывает 400 коллективов, что подтверждает наличие интереса к театральной деятельности в стране.
Как отметил Эдуард, большинство из участников форума не состоят в этом Союзе, а это было бы для них возможностью общения и получения государственной поддержки и финансирования. „Это, кстати, одна из целей форума – помочь любительским коллективам легализоваться, научиться оформлять заявки на гранты и находить варианты сотрудничества с государственными и муниципальными структурами“, – добавил Тее.
Но главный результат, по его оценке, – это то, что люди, в принципе, готовы встречаться ради того, чтобы достигать общих целей. А общая цель только одна – популяризация любительского театра, вообще театра в регионе.
Алексей Непримеров, актер любительских театральных проектов „Трамвай“ и „Время соленых огурчиков. И необыкновенный концерт“ расказал, что изначально не ждал от встречи какой-то практической пользы. Ему скорее было интересно посмотреть, как выглядит театральное сообщество региона изнутри. „Понятно, что это сложившееся сообщество со своими проблемами и отношениями, а мы коллектив новый, ну вот пришел разобраться что к чему, – продолжил Алексей. – У нас в творческой группе люди в основном взрослые, самодостаточные и мы занимаемся творчеством в свободное время. Но ведь есть люди, которые заняты в театре полноценно, они пытаются сохранить его в регионе, у них много проблем и своей боли. Ушел в итоге с приятным чувством. Как я понимаю, Эдуард ведь мог не проводить ничего такого. Видно было, что это его инициатива, он надеется как-то встряхнуть систему, чтобы она задышала. Мне кажется у него все может получиться“.
В ходе работы форума были выделены основные проблемы любительских театров. Первая – это отсутствие помещений для репетиций и выступлений, что напрямую связано с финансированием. Без достаточных средств не удается найти подходящие площадки. Вторая проблема – нехватка профессионалов: режиссеров, актеров, художников. К тому же многие коллективы замкнуты в своем местном контексте и не знают, что происходит в соседних городах. Недостаток взаимодействия между коллективами региона также является важной проблемой. К тому же, многие группы любителей не имеют четкой маркетинговой стратегии и не могут наладить контакт с аудиторией.
По словам инициатора проведения форума, в ответ на эти проблемы они обозначили несколько шагов для решения. „Первый – создать пространство для регулярных встреч и сотрудничества между любительскими театрами. Уже скоро будет создана закрытая группа в Facebook для обмена опытом между участниками форума. Второй – развитие системы мастер-классов и обучения, чтобы коллективы могли улучшить свои навыки и научиться работать с проектами и финансированием. Третий – поддержка в регистрации коллективов, оформление MTÜ (молодежных театральных объединений) и помощь в создании прозрачной документации. Уже в ближайшее время мы планируем провести следующие встречи и создать фестиваль, который объединит театральные коллективы и даст им возможность развиваться в рамках регулярных мастер-классов, обмена опытом и совместных постановок“, – прокомментировал Тее.
В начале встречи много вопросов возникло про то, можно ли ставить спектакли на русском языке, участвовать с ними в Республиканских конкурсах. Выяснили, что на законодательном уровне никто не обозначал такие ограничения, хотя на конкурсах и фестивалях могут быть члены жюри, которые по своим соображениям не приветствуют спектакли на русском языке, но запрета или ограничений нет. „Мы пришли к мнению, что для полноценного развития театра необходимо объединять людей не по языковому признаку, а по общей любви к искусству, – добавил Тее. – И, конечно, важно расширять сотрудничество с профессиональными театрами, чтобы обмен опытом был максимально продуктивным“.
„Это нужная и важная встреча, надеюсь, что точно не последняя, – поделился своим впечатлением актер Александр Кучмезов, который с осени организует в ДК „Ругодив“ „Короткие встречи“ с актерами Русского театра. – Это попытка начать диалог, в ходе которого люди могли бы высказать то, что обычно не принято вслух говорить. Мы смогли проговорить чуть больше, чем обычно. Мы переживаем непростые времена, которые влияют на людей искусства тоже. Языковая политика страны волнует многих из нас. Рассчитываю, что дальше мы сможем найти какой-то выход из ситуации вместе и с эстоноговорящими актерами, и с русскоговорящими. Встреча была позитивной, но для настоящего результата, конечно, нужно больше встреч“.