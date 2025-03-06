Назван самый популярный трамвайный маршрут в Таллинне

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван отметил, что в ближайшие годы трамвайную сеть города ждут значительные изменения. „Строительство новых линий на улице Лийвалайа и в Пельгуранде позволит повысить эффективность и надежность трамвайного сообщения. В будущем маршрут № 2 соединит Пельгуранд, Балтийский вокзал, автовокзал, терминал Rail Baltica и аэропорт, что создаст удобные транспортные решения как для жителей, так и для гостей города. Кроме того, планируется перенаправить маршрут № 3 на улицу Лийвалайа, чтобы еще больше улучшить внутригородское сообщение“, – сказал Ярван.

В январе на маршруте № 2 было совершено около 400 000 поездок. Самой востребованной остановкой на новой линии, проходящей через Ванасадам, стала остановка A. Laikmaa, что помогло снизить нагрузку на узкую платформу ожидания на остановке Hobujaama. Ранее остановка Hobujaama была проблемным местом, не позволявшим увеличить число рейсов. Новая трамвайная линия, проходящая через Ванасадам, разгрузила эту остановку, что в будущем позволит уплотнить график движения трамваев.

В рабочие дни трамвайными остановками в Ванасадам пользуются около 6000 пассажиров. По будням маршрут № 2 для поездки в порт используют около 300–400 пассажиров и столько же – для поездки из порта, в выходные – 350–450 человек.

Следующими по популярности маршрутами стали № 1 и № 4, на которых было совершено 315 000 и 313 000 поездок соответственно. На маршруте № 3 в январе зафиксировано около 110 000 поездок, а на маршруте № 5 – около 116 000. Примечательно, что по количеству поездок трамвайный маршрут № 5 сопоставим с маршрутом № 3, хотя рейсов на нем значительно меньше.

Поскольку счетчики пассажиропотока установлены только в более новых трамваях (PESA, CAF), данные частично экстраполированы, так как маршруты по-прежнему обслуживают и несколько старых трамваев KT6.

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