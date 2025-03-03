МНЕНИЕ | Новая тактика мэра Таллинна: ложь и присвоение себе чужих заслуг

У представителей новой столичной власти сложилась интересная тактика: во всех проблемах города мэр Евгений Осиновский и его коллеги пытаются обвинять предыдущую власть – центристов. Тактика эта, разумеется, не нова и выглядит не очень убедительно. Но теперь Осиновский пошел еще дальше: наряду с попытками винить во всех грехах центристов он, ничтоже сумняшеся, стал присваивать себе их заслуги. Мол, всё плохое – это предыдущая власть, а всё хорошее – это мы. И все бы ничего, но прошло слишком мало времени, и люди прекрасно помнят, кто что и как сделал, так что ложь мэра лежит на поверхности и выглядит довольно по-детски.

Недавно Осиновский попался на откровенной лжи в истории с планируемой трамвайной линией в районе Пельгуранна (Пыхья-Таллинн). Когда местные жители, недовольные идеей трамвайного маршрута, проходящего по улице Пухангу с разворотом на территории пляжного парка Штромки, возмутились такому плану, мэр поспешил заявить, что эта идея вообще принадлежит центристам, которые „теперь сами об этом забыли“. Может, эта ложь и сработала бы, но тут, на беду Евгения, поднял шум вице-мэр от партии Isamaa Кристьян Ярван, отвечающий за транспорт: оказалось, что его вообще не поставили в известность о таком маршруте. Журналисты провели нехитрое расследование и быстро выяснили, что идея трамвайной линии по узкой улице Пухангу и разворота трамвая в пляжном парке была продавлена вице-мэром от реформистов Пяртелем-Пеэтером Пере… с личного одобрения Евгения Осиновского. То есть мэр не просто солгал, что за этим шагом стоят центристы, а пытался скрыть тот факт, что на самом деле это было его решение.