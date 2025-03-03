МНЕНИЕ | Новая тактика мэра Таллинна: ложь и присвоение себе чужих заслуг(20)
Вадим Белобровцев, депутат Рийгикогу, вице-мэр Таллинна (2017-2023), отвечает нынешнему мэру эстонской столицы Евгению Осиновскому на публикацию в RusDelfi.
У представителей новой столичной власти сложилась интересная тактика: во всех проблемах города мэр Евгений Осиновский и его коллеги пытаются обвинять предыдущую власть – центристов. Тактика эта, разумеется, не нова и выглядит не очень убедительно. Но теперь Осиновский пошел еще дальше: наряду с попытками винить во всех грехах центристов он, ничтоже сумняшеся, стал присваивать себе их заслуги. Мол, всё плохое – это предыдущая власть, а всё хорошее – это мы. И все бы ничего, но прошло слишком мало времени, и люди прекрасно помнят, кто что и как сделал, так что ложь мэра лежит на поверхности и выглядит довольно по-детски.