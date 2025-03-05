Таллинн призывает горожан выразить свое мнение о проекте трамвайной линии в Пельгуранд(3)
Таллинн планирует строительство новой трамвайной линии в Пельгуранд, чтобы создать более быстрое и удобное сообщение между районами Пыхья-Таллинн и Кесклинн. С 11 по 25 марта все заинтересованные люди смогут выразить свое мнение о проектных условиях, которые устанавливают основные требования и условия для строительства трамвайных путей.
„Современные удобные трамваи, которые будут ходить от пляжа Штромка до центра города, повысят ценность района и уменьшат потребность жителей в ежедневном использовании автомобилей. Новая трамвайная линия обеспечит хороший доступ к детским садам и школам Пыхья-Таллинна, общественному и молодежному центрам, торговому центру Stroomi и пляжу. Кроме того, строительство трамвайных путей позволит комплексно обновить и сделать более привлекательной улицу Пухангу, где планируется создать зеленые зоны и возможности для отдыха“, – объяснил мэр Евгений Осиновский необходимость в трамвайной линии.
„Уже в 2030-х годах мы сможем продолжить строительство трамвайной линии от улицы Пухангу в сторону Беккери и Меэрусе вдоль улицы Пельгуранна, что значительно сократит пробки и повысит качество жизни. Напоминаю, что исследования и анализы, заказанные городом, а также утвержденная в 2023 году „Программа устойчивой городской мобильности Таллинна“ и новая общая планировка Пыхья-Таллинна рекомендуют использовать улицу Пухангу для трамвайной линии“, – сказал ответственный за строительство инфраструктуры вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
„В растущем районе Пыхья-Таллинн важно развивать общественный транспорт с высокой пропускной способностью, отделенный от остального движения, чтобы уменьшить возможные проблемы с мобильностью, которые могут возникнуть с увеличением числа жителей в будущем. Трамвайная линия обеспечит удобное и независимое передвижение для всех жителей – как восьми, так и 80-летних“, – сказал главный архитектор Таллинна Андро Мянд.
С 11 по 25 марта все заинтересованные смогут ознакомиться с проектом и представить свои предложения на сайте www.tallinn.ee/ru/pelgurannatramm, а также в письменной форме в инфозале управы Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Информация, исследования и карты, связанные со строительством трамвайной линии, доступны на сайте трамвайной линии и в городской управе.
Все представленные мнения и предложения будут проанализированы, и на них будут даны ответы. При необходимости и возможности они будут учтены в окончательной версии проектных условий. В апреле город проведет публичное обсуждение, на котором будет представлена окончательная версия проектных условий.
Важно отметить, что в процессе составления проектных условий не будет утверждено окончательное решение, а будут установлены основные требования и условия, которые должны быть учтены при проектировании и строительстве трамвайной линии.
Проект получает частичное финансирование из Европейского фонда регионального развития и будет реализован в период с 2024 года по 2029. Министерство климата выделит Таллинну при поддержке Европейского союза почти 20 миллионов евро на строительство новой трамвайной линии в район Пельгуранд. Вместе с собственным вкладом города инвестиции составят более 28 миллионов евро.