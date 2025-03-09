Экономика
09.03.2025, 18:17

ФОТО | Таллиннский порт планирует начать масштабную реконструкцию и застройку прибрежной территории

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Район А-терминала в Старом порту приобретет новый вид
Район А-терминала в Старом порту приобретет новый вид
ФОТО: Tallinna Sadam

Как сообщил председатель правления Таллиннского порта Валдо Кальм, предприятие надеется уже в этом году передать застройщикам первые участки свободной прибрежной земли, расположенные рядом со Старым портом. К тому же рассматривается возможность дорогостоящих инвестиций в судно, которое могло бы помогать в ремонте часто повреждаемых подводных кабелей и труб.

Настолько продвинулись проекты Таллиннского порта по развитию прибрежной зоны у Старого порта?

Реконструкция A-терминала — последний из наших собственных объектов. Он совсем не дешевый. Старый терминал будет работать до тех пор, пока мы не построим перед ним новый терминал.

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