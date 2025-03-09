09.03.2025, 18:17
ФОТО | Таллиннский порт планирует начать масштабную реконструкцию и застройку прибрежной территории(8)
ФОТО: Tallinna Sadam
Как сообщил председатель правления Таллиннского порта Валдо Кальм, предприятие надеется уже в этом году передать застройщикам первые участки свободной прибрежной земли, расположенные рядом со Старым портом. К тому же рассматривается возможность дорогостоящих инвестиций в судно, которое могло бы помогать в ремонте часто повреждаемых подводных кабелей и труб.
Настолько продвинулись проекты Таллиннского порта по развитию прибрежной зоны у Старого порта?
Уже подписаны?