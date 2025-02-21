21.02.2025, 15:45
Не прийти к согласию. Два столичных вице-мэра спорят о трамвайном маршруте(4)
ФОТО: Delfi Meedia
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, в прошлом году коалиция приняла решение о продолжении работы над вариантом трамвайного маршрута в Пельгуранна, который не будет проходить по улице Пухангу, а повернет на бульвар Кольде. Однако, по словам Пяртеля-Пеэтера Пере, он изменил свое мнение на основе анализа и исследований.
Желание города Таллина построить трамвайную линию Пельгуранна вдоль улицы Пухангу вызвало критическую реакцию как политиков, так и местных жителей. Однако вице-мэр по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ), отвечающий за трамвайный маршрут, остается тверд в своем намерении.
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