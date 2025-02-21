Не прийти к согласию. Два столичных вице-мэра спорят о трамвайном маршруте

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, в прошлом году коалиция приняла решение о продолжении работы над вариантом трамвайного маршрута в Пельгуранна, который не будет проходить по улице Пухангу, а повернет на бульвар Кольде. Однако, по словам Пяртеля-Пеэтера Пере, он изменил свое мнение на основе анализа и исследований.