Новости Эстонии
21.02.2025, 15:45

Не прийти к согласию. Два столичных вице-мэра спорят о трамвайном маршруте

 (4)
Продолжается история спора между вице-мэрами Кристьяном Ярваном и Пяртелем-Пеэтером Пере
Продолжается история спора между вице-мэрами Кристьяном Ярваном и Пяртелем-Пеэтером Пере
ФОТО: Delfi Meedia

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, в прошлом году коалиция приняла решение о продолжении работы над вариантом трамвайного маршрута в Пельгуранна, который не будет проходить по улице Пухангу, а повернет на бульвар Кольде. Однако, по словам Пяртеля-Пеэтера Пере, он изменил свое мнение на основе анализа и исследований.

Желание города Таллина построить трамвайную линию Пельгуранна вдоль улицы Пухангу вызвало критическую реакцию как политиков, так и местных жителей. Однако вице-мэр по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ), отвечающий за трамвайный маршрут, остается тверд в своем намерении.

По словам вице-мэра Таллина по транспорту Кристьяна Ярвана (Isamaa), после прошлогоднего заседания, на ступенях городской управы состоялась беседа с Пяртелем-Пеэтером Пере и мэром Евгением Осиновским (SDE), в ходе которой было решено продолжить работу над маршрутом, который не будет проходить по улице Пухангу, т. е. трамвайным маршрутом Пельгуранна по варианту D.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии