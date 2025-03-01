Горуправа о трамвайной линии в Пельгуранна: с 11 по 25 марта все желающие смогут выразить свое мнение о проекте

В четверг, 27 января, управа района Пыхья-Таллинн опубликовала пост , в котором опровергла распространяемую ложную информацию о месте разворота трамвая. В интернете появились карты, на которых разворотный круг новой трамвайной линии якобы охватывает почти всю центральную часть прибрежного парка Штромки. Однако, как утверждает администрация, эта зона ограничится лишь небольшой частью парка.

„На фотографии мы отметили два варианта разворота, которые в настоящее время обсуждаются, чтобы показать, какая малая часть парка будет затронута, – говорится в сообщении. – Место разворота будет органично вписано в парк, а озеленение будет максимально восстановлено или заменено“.

Однако в комментариях пользователи выражают недовольство: их не устраивает ни один из предложенных вариантов. В целом, вся эта затея со строительством новой трамвайной линии воспринимается как неудачная.

„Те, кто ездит на трамваях каждый день, возможно, не замечают, как трамваи скрипят на поворотах так, что этот звук буквально пронизывает всё тело“, – пишет один из пользователей.

„Почему трамвай должен через парк проходить?“ – задается вопросом другой.

„Просим учесть реальные потребности местных жителей и рассмотреть альтернативные решения“, – добавляет третий комментатор.

RusDelfi направил запрос в горуправу с вопросом, будут ли учитываться мнения местных жителей при рассмотрении вариантов для трамвайной линии.

В ответном письме сообщалось, что в скором времени будет проведена публичная презентация условий проектирования трамвайной линии в Пельгуранд, на которой жители смогут выразить свое мнение.

Подробности о времени и возможностях участия будут опубликованы во вторник на следующей неделе.

Кроме того, с 11 по 25 марта все желающие смогут выразить своё мнение о проекте условий проектирования, в котором будут установлены основные требования и условия для строительства трамвайной линии.

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