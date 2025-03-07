Кристен Михал не исключил возможность „ремонта“ правительства и создания двухпартийной коалиции
По словам председателя Партии реформ и премьер-министра Кристена Михала, социал-демократы в правительстве занимались торможением процессов и непонятными инициативами, поэтому Партия реформ теоретически готова продолжить управление страной вдвоем с партией Eesti 200, если социал-демократы не изменят свое поведение, пишет Rus.ERR.
Кристен Михал сказал, что планирует в понедельник обсудить с социал-демократами накопившиеся проблемы сотрудничества. „Мы постараемся всесторонне обсудить, удастся ли их решить и продолжить совместную работу. Если нет, то теоретически возможно, что два участника коалиции пойдут дальше вместе“, - отметил премьер-министр.
По его словам, правительство Партии реформ и Eesti 200 было бы правым правительством. „Оно смогло бы сделать довольно много из того, что мы хотим сделать“, - подчеркнул Михал.
Также он не исключил сотрудничества с партией Isamaa: „Отечественникам, возможно, придется преодолеть головокружение от рейтинга и решить, что для них важнее - участвовать в управлении государством в сложное время или думать о результате на муниципальных выборах“.
Михал отметил серьезные расхождения во взглядах с соцдемами: „Наше желание в этом правительстве - упростить дела“, - подчеркнул премьер-министр, имея в виду необходимость сокращения бюрократии.
Кроме того, Михал обвинил социал-демократов в инициировании новых налогов, в содействии упрощению ввоза дешевой иностранной рабочей силы и в блокировании упрощения правил охраны природы. „Дух времени - это не долгие разговоры и отсутствие решений“, - сказал он.
В общей сложности Партия реформ и Eesti 200 могут рассчитывать на 52 депутатских мест в Рийгикогу, что обеспечивает им незначительное большинство в 101-местном парламенте.