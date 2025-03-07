Кристен Михал не исключил возможность „ремонта“ правительства и создания двухпартийной коалиции

Кристен Михал сказал, что планирует в понедельник обсудить с социал-демократами накопившиеся проблемы сотрудничества. „Мы постараемся всесторонне обсудить, удастся ли их решить и продолжить совместную работу. Если нет, то теоретически возможно, что два участника коалиции пойдут дальше вместе“, - отметил премьер-министр.

По его словам, правительство Партии реформ и Eesti 200 было бы правым правительством. „Оно смогло бы сделать довольно много из того, что мы хотим сделать“, - подчеркнул Михал.

Также он не исключил сотрудничества с партией Isamaa: „Отечественникам, возможно, придется преодолеть головокружение от рейтинга и решить, что для них важнее - участвовать в управлении государством в сложное время или думать о результате на муниципальных выборах“.

Михал отметил серьезные расхождения во взглядах с соцдемами: „Наше желание в этом правительстве - упростить дела“, - подчеркнул премьер-министр, имея в виду необходимость сокращения бюрократии.

Кроме того, Михал обвинил социал-демократов в инициировании новых налогов, в содействии упрощению ввоза дешевой иностранной рабочей силы и в блокировании упрощения правил охраны природы. „Дух времени - это не долгие разговоры и отсутствие решений“, - сказал он.

В общей сложности Партия реформ и Eesti 200 могут рассчитывать на 52 депутатских мест в Рийгикогу, что обеспечивает им незначительное большинство в 101-местном парламенте.

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