Рейнсалу требует, чтобы премьер-министр Михал предстал перед Рийгикогу и отчитался по вопросам энергетики

„Господин премьер-министр, ваше правительство создало хаос в энергетическом секторе. Помимо несостоятельности решений и существенной прозрачности, в обществе серьезно поднят вопрос о коррупционном влиянии“, - говорится в тексте, направленном Рейнсалу в Рийгикогу.

„Пожалуйста, ответьте, почему ваше правительство начало принимать отдельные решения в области энергетики с далеко идущими последствиями в нарушение принципа, согласно которому долгосрочные решения в энергетическом секторе принимаются на основе плана развития энергетического сектора, проект которого все еще находится на стадии согласования? На основе каких исходных данных было достигнуто энергетическое соглашение лидерами трех правящих партий в январе? Какова была роль действующего министра климата в подготовке этого соглашения? Кого вы, как глава правительства, считаете главным ответственным за энергетический сектор Эстонии? Были ли в этом соглашении какие-то третьи стороны, помимо трех лидеров правящих партий?“ - спрашивает Рейнсалу у Кристена Михала.

„Учитывая кризис доверия, связанный с решениями правительства в области энергетики, я прошу вас прийти дать ответы на запросы в понедельник следующей рабочей недели Рийгикогу“, - добавил Рейнсалу.

Вотум недоверия премьер-министру

В среду, 12 февраля, в Рийгикогу рассматривался вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу. Урмас Рейнсалу, выступивший от лица представивших вотум недоверия депутатов, сказал на заседании, что Кристен Михал как руководитель правительства не только утратил доверие со стороны подписавших требование членов оппозиции. Проблема намного шире.

„Представленная критика в отношении энергетической и экономической политики, которой Вы руководите, отражает тревогу общества, предприятий и предпринимательских организаций Эстонии, а также недовольство экспертов. Люди, обычно никак не вмешивающиеся в политику, все громче выражают свое неудовлетворение“, – отметил Рейнсалу.