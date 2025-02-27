Вотум недоверия министру климата провалился

За выражение недоверия министру проголосовал 21 член Рийгикогу. Для того, чтобы выразить недоверие, был бы нужен как минимум 51 голос.

Инициировали вотум недоверия министру парламентские фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и Центристской партии.

Член фракции Центристской партии Анастасия Коваленко-Кылварт, представлявшая инициаторов вотума недоверия, сказала на заседании Рийгикогу, что Алендер следует взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку.

„Мы считаем неприемлемым, что общественности неоднократно и намеренно лгали по поводу плана поддержки морского ветропарка в размере 2,6 миллиарда евро. Эти гигантские суммы субсидий сопровождались введением в заблуждение, путаницей и сокрытием информации. Мы считаем необходимым тщательное выяснить все обстоятельства, связанные с этим планом и, при необходимости, возбудить уголовное дело“, - сказала депутат.

По словам Коваленко-Кылварт, инициаторы вотума недоверия усматривают в действиях министра признаки коррупции, а поэтому всё правительство потеряло доверие. „Йоко Алендер сказала на правительственной пресс-конференции, что Министерство климата не хочет делиться с общественностью связанными с субсидией на ветропарки корректными данными. Мы считаем неправильным, что государство возлагает на налогоплательщиков на десятилетия такое тяжелое финансовое бремя на основании засекреченных данных. Во всем этом энергетическом хаоса министр постоянно лгала общественности, постоянно предоставляла ложные данные, и в итоге Министерство климата под руководством Йоко Алендер не справилось со своей работой“, - сказала она.