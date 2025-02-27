Вотум недоверия министру климата провалился(3)
Рийгикогу не поддержал инициированное 21 депутатом требование выразить недоверие министру по вопросам климата Йоко Алендер.
За выражение недоверия министру проголосовал 21 член Рийгикогу. Для того, чтобы выразить недоверие, был бы нужен как минимум 51 голос.
Инициировали вотум недоверия министру парламентские фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и Центристской партии.
Член фракции Центристской партии Анастасия Коваленко-Кылварт, представлявшая инициаторов вотума недоверия, сказала на заседании Рийгикогу, что Алендер следует взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку.
„Мы считаем неприемлемым, что общественности неоднократно и намеренно лгали по поводу плана поддержки морского ветропарка в размере 2,6 миллиарда евро. Эти гигантские суммы субсидий сопровождались введением в заблуждение, путаницей и сокрытием информации. Мы считаем необходимым тщательное выяснить все обстоятельства, связанные с этим планом и, при необходимости, возбудить уголовное дело“, - сказала депутат.
По словам Коваленко-Кылварт, инициаторы вотума недоверия усматривают в действиях министра признаки коррупции, а поэтому всё правительство потеряло доверие. „Йоко Алендер сказала на правительственной пресс-конференции, что Министерство климата не хочет делиться с общественностью связанными с субсидией на ветропарки корректными данными. Мы считаем неправильным, что государство возлагает на налогоплательщиков на десятилетия такое тяжелое финансовое бремя на основании засекреченных данных. Во всем этом энергетическом хаоса министр постоянно лгала общественности, постоянно предоставляла ложные данные, и в итоге Министерство климата под руководством Йоко Алендер не справилось со своей работой“, - сказала она.
В свою очередь министр климата, выступая на пленарном заседании Рийгикогу, сказала, что министерство обнародовало все материалы, на основании которых был составлен проект, касающийся ускорения развития в Эстонии возобновляемых источников энергии. Она отметила, что решение о предоставлении субсидии должен принимать парламент, и ее предложение — сделать это поэтапно, когда будет ясно, как это сделать наиболее выгодным для эстонских потребителей образом.
В своем выступлении Алендер пояснила энергетическую политику правительства и отметила: поскольку западный мир освобождается от зависимости от ископаемой энергетики России, в энергетическом секторе происходят значительные изменения. „Эти изменения в виде начальных инвестиций часто бывают затратными, общество хочет участвовать в этих изменениях, и я считаю, что это совершенно правильно“, — сказала министр, подтвердив, что готова продолжать работу.
„В Министерстве климата есть очень преданные и компетентные люди, мы, конечно, постараемся еще больше укрепить отдел энергетики, так как вызовы стоят большие. Я призываю вас всех к сотрудничеству в решении тех важных вопросов, в принятии тех важных стратегических решений, которые нам необходимо принять“, - сказала Алендер, выступая перед парламентом.